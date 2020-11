Corte Suprema de EE. UU., inclinada a salvar el plan de salud de Obama

La Corte Suprema de Estados Unidos parecía inclinada este martes a rechazar el embate del presidente republicano Donald Trump que busca acabar con el programa de salud "Obamacare", creado por su predecesor, un plan que de concretarse amenaza con dejar sin seguro médico a 20 millones de personas en medio de la pandemia.

El máximo tribunal, formado por seis jueces conservadores y tres progresistas, comenzó por la mañana a escuchar los argumentos sobre la constitucionalidad de la Ley de Atención Sanitaria Asequible (Affordable Care Act, conocida como ACA) aprobada en 2010, con la que el gobierno demócrata de Barack Obama extendió la cobertura médica a ciudadanos que no podían pagarla.



(Lea también: EE. UU. registra récord con 200.000 contagios por covid-19 en un día)



Los jueces más conservadores no dieron sensación de apoyar los argumentos de Trump. El mandatario sostiene que toda la ACA es inconstitucional porque una de sus leyes, el mandato individual, una provisión que impone sanciones a los ciudadanos que no tuvieran seguro médico, lo es.



Estas sanciones, sin embargo, fueron suprimidas en una reforma legislativa aprobada tres años atrás. Un aspecto clave de la jornada fueron las palabras del jefe del tribunal, John Roberts, y de Brett Kavanaugh.



Los dos jueces conservadores indicaron que la decisión del Congreso de 2017 de retirar esas multas para obligar a la gente a adquirir un seguro deja la ACA en terreno firme desde el punto de vista legal.



Los nueve jueces no van a revelar sus posturas antes del veredicto, que probablemente sea emitido el próximo año, pero la audiencia fue interpretada como una derrota mayúscula para el presidente Trump y para los intentos republicanos de terminar con el popular programa sanitario lanzado por los demócratas.



Terminar con esta ley fue una de las promesas de Trump cuando asumió hace cuatro años.



(Le puede interesar: Los esfuerzos de Trump para entorpecer transición del poder en EE. UU.)

Los nueve jueces no van a revelar sus posturas antes del veredicto, que probablemente sea emitido el próximo año Foto: Brendan Smialowski. AFP

Este caso, cargado de aristas políticas, podría desmantelar el intento sin precedentes para dar un seguro de salud a decenas de millones de personas que no podían pagar. Los abogados del Departamento de Justicia y de los estados, liderados por Texas, que iniciaron la demanda indicaron que la provisión sobre el mandato individual era ilegal y que por ende todo el resto de la ley es inconstitucional.



"Es difícil para usted argumentar que el Congreso pretendía que toda la ley cayera si se derogaba el mandato individual, cuando el mismo Congreso que eliminó las sanciones ni siquiera intentó derogar el resto de la ley", dijo Robert durante las dos horas de argumentación del caso.



(Lea aquí: Fiscal general de EE. UU. autoriza investigaciones sobre la elección)



Los otros cuatro jueces conservadores, incluida Amy Coney Barrett, nombrada por Trump el mes pasado, plantearon sus dudas sobre la ley, pero ninguno pareció hostil. Incluso el juez Samuel Alito, uno de los magistrados que más muestra su perfil conservador, dijo que si bien el mandato individual fue considerado en su momento como crucial para la ley ACA, tal y como un componente de avión es esencial para volar, eso cambió.



"Esta parte fue sacada y el avión no se cayó", argumentó Alito.

Biden entra en el debate

Fuera de la Corte, un grupo protestó contra cualquier intento de terminar con la ley, posibilidad que aumentó después de que Trump nombrara a tres jueces de los nueve que integran el alto tribunal.



"El acceso a la salud es un derecho humano", gritaron los manifestantes antes del inicio de la audiencia. El debate está marcado por la devastación de la pandemia en Estados Unidos, el país más golpeado del mundo en términos absolutos con más de 10 millones de contagios y más de 238.000 muertos.



La ACA permitió que adultos pobres accedieran al programa federal Medicare, hasta entonces limitado a jubilados mayores de 65 años, y también dio protección a personas con problemas médicos, lo que les vedaba el acceso a un seguro médico privado.



El presidente electo de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, dijo desde Delaware después de la audiencia que "este es el último de los intentos de los ideólogos de la extrema derecha de hacer algo en lo que han fracasado desde hace mucho tiempo (...) que es eliminar por completo la ACA".



(En otras noticias: ¿Por qué se dice que camino de Joe Biden no será fácil en EE. UU.?)



Biden, que no ha recibido un reconocimiento de su victoria de su adversario, prometió expandir la ley para que llegue a decenas de millones de estadounidenses que viven sin un seguro de salud. "'Obamacare' es una ley de la cual cada estadounidense debería estar orgulloso", dijo.



AFP