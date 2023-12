Corte mantiene nueva ley referente a las armas de fuego en Nueva York

La Corte de Apelaciones de Estados Unidos respaldó la prohibición de Nueva York sobre el porte de armas en "lugares sensibles" como parques, zoológicos, bares y teatros, pero bloqueó restricciones en propiedad privada y lugares de culto. Este fallo representa la primera interpretación de una corte federal de apelaciones sobre el transporte de armas desde la decisión histórica de la Corte Suprema del año pasado que amplió los derechos de portar armas.

Las respuestas a la decisión fueron variadas. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, elogió el fallo, destacando que permite al estado aplicar la mayoría de sus nuevas leyes de control de armas, según citó Bloomberg. Por su parte, la procuradora reiteró el compromiso del estado de proteger a sus ciudadanos de la violencia armada y afirmó que el fallo fortalece la capacidad de Nueva York para salvaguardar áreas sensibles.

Grupos a favor de los derechos de las armas han celebrado partes del fallo que consideraron inconstitucionales, especialmente las restricciones en propiedad privada y la divulgación en redes sociales. La decisión se produce en el contexto de la Ley de Mejora del Porte Oculto, firmada en julio de 2022, que fue impugnada por grupos a favor de los derechos de las armas y residentes de Nueva York, dando lugar a esta decisión de la corte de apelaciones.

Lugares sensibles, libres de armas en Nueva York

La resolución permite a Nueva York mantener sus políticas actuales en "lugares sensibles" pero restringe el alcance de la nueva ley en otras áreas. Este caso es significativo, ya que es el primero en interpretar la decisión de la Corte Suprema sobre los derechos de las armas en el contexto de regulaciones específicas.

La fiscal general James destacó en declaraciones públicas tras el fallo la importancia de encontrar un equilibrio entre los derechos individuales y la seguridad pública, subrayando que el fallo respalda los esfuerzos del estado para lograr ese equilibrio.

El debate sobre el control de armas en los Estados Unidos sigue siendo un tema candente, y la reciente decisión de la corte de apelaciones representa un desarrollo significativo en este complejo problema. Opiniones de analistas recuperadas por The New York Times consideran probable que la Ley de Mejora del Porte Oculto continúe siendo objeto de controversia y no se descartan más desafíos legales en el futuro.