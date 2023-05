La Suprema Corte de Estados Unidos sentenció este jueves que las víctimas de ataques "terroristas" no pueden responsabilizar a Twitter, Facebook y Google por publicar mensajes de apoyo al grupo Estado Islámico (EI).



(Además: El auge de los políticos autocráticos amenaza la democracia en el mundo)



La Corte dijo que las redes sociales no "ayudan ni instigan" los ataques de EI al publicar apoyos al grupo extremista.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó este jueves vincular la red social Twitter a los ataques terroristas de organizaciones como el Estado Islámico (EI), en un fallo sobre la presunta responsabilidad de la empresa por no eliminar correctamente contenido de ese grupo.



Asimismo, la compañía Google también ha sido absuelta de responsabilidades este mismo jueves en una investigación similar.



La decisión fue redactada por el juez conservador Clarence Thomas con el apoyo unánime de todos los magistrados de la corte.



(También: Así está la situación en la frontera de EE. UU. tras una semana del fin del Título 42)

Facebook Twitter Linkedin

La decisión fue redactada por el juez conservador Clarence Thomas con el apoyo unánime de todos los magistrados de la corte. Foto: Archivo EL TIEMPO

En el fallo, Thomas argumenta que hacer a Twitter responsable del ataque terrorista que en 2017 se cobró la vida del jordano Nauras al Asaf en Turquía, como pedía su familia, obligaría a considerar a cualquier proveedor de comunicaciones responsable de cualquier delito simplemente por ser conscientes de que los criminales usan sus sistemas.



(Lea: ¿Se venden los títulos para ser embajador? Así es como EE.UU. nombra a sus diplomáticos)



"Puede que actores como el EI usen estas plataformas (...) para fines ilegales, y a veces terribles", señala el magistrado, "pero lo mismo podría decirse de los teléfonos móviles, el correo electrónico o internet en general".

Facebook Twitter Linkedin

Tanto Google como Twitter habían sostenido, en ambos casos, que el uso de sus plataformas por terroristas del EI no implica que las tecnológicas les brindaran una asistencia consciente. Foto: iStock.

El juez explica además que la acusación de los familiares de Al Asaf de que Twitter no actuó para detener la propagación de mensajes favorables al EI no demuestra que la red social tratara de manera consciente de ayudar a que se produjera el ataque en el que perdió la vida el jordano.



También destaca que esta acusación haría a la plataforma responsable de cualquier atentado cometido por el EI en cualquier lugar del mundo.



(Le puede interesar: La ingobernabilidad vuelve a asomarse en Ecuador tras la disolución del Congreso)

En una opinión concurrente, la jueza progresista Ketanji Brown Jackson consideró que el rechazo de los argumentos de la familia de Al Asaf (y los de la familia de Noehmi Gonzalez, que denunciaron a Google por un caso similar que también ha sido rechazado este jueves por el Supremo) no implica que la corte vaya a fallar siempre en el mismo sentido si se presentan nuevas demandas.



Así, Jackson explica que los principios utilizados por el tribunal para rechazar ambas demandas "no son universales", por lo que abre la puerta a evaluar "otros contextos" en los que se valore la responsabilidad de las empresas de redes sociales por el contenido que publican sus usuarios.



(Más noticias: Italia: siguen operaciones de rescate por inundaciones, autoridades reportan 9 muertos)



Tanto Google como Twitter habían sostenido, en ambos casos, que el uso de sus plataformas por terroristas del EI no implica que las tecnológicas les brindaran una asistencia consciente. Esta opinión fue compartida también por el Gobierno estadounidense.

AFP