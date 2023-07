Independientemente del espacio ideológico que se habite, en este último año la Corte Suprema de Estados Unidos ha tomado un conjunto de decisiones de alto impacto que están borrando décadas de precedentes jurídicos y, de paso, han contribuido a los altos niveles de polarización que se viven en el país.



Actualmente el máximo tribunal es controlado por los conservadores, que ocupan seis de sus nueve asientos. Una clara "súper mayoría" que les ha permitido inclinarse a favor de causas defendidas por el pensamiento republicano, como el fin del derecho al aborto o de la acción afirmativa en la educación superior.

Para este sector del espectro político, la corte ha venido corrigiendo "errores" cometidos en el pasado por antiguos integrantes.



Para liberales y/o demócratas, se trata de un tribunal de extrema derecha que está borrando con el codo años de lucha por los derechos de la mujer, las minorías y el medio ambiente.



Y que, sobre todo, no representa la composición política del país ni el sentir de gran parte de la población. Lo dicen porque en la Corte los votos conservadores equivalen a un 67 por ciento del total mientras que en la arena política y/o las elecciones generales son menos del 50 por ciento.



Un desbalance asociado al sistema que se usa en EE. UU. para conformar la corte y donde los magistrados son nombrados de por vida por el presidente de turno cuando se presentan vacantes.

En la corte, los magistrados son nombrados de por vida por el presidente de turno cuando se presentan vacantes. Foto: AFP

La semana pasada, la Corte cerró su período de jurisprudencia (2022-2023) con tres de estos fallos, divididos por estrictas líneas ideológicas.



En el primero, la Corte tumbó los programas de admisiones de la Universidad de Harvard y de Carolina del Norte que habían sido demandados por dar un tratamiento preferencial a estudiantes afros y latinos. De acuerdo con John Roberts, que escribió la ponencia para la mayoría, esta política era discriminatoria contra blancos y otras razas y, por lo tanto, contraria a la Constitución.



La sentencia acabó, de facto, con la política de "acción afirmativa" o "discriminación positiva" que se venía aplicando en el país desde hace 45 años -desde otra sentencia de la Corte- y cuyo fin era brindar oportunidades educativas a personas con menos recursos, especialmente en las universidades élite del país.



"Durante mucho tiempo se ha calificado a la educación superior como el gran ecualizador, porque ayuda a acercar a todos los estadounidenses a la promesa del sueño americano. Al reconocer la necesidad de una mayor diversidad la acción afirmativa había abierto innumerables puertas para comunidades subrepresentadas y subreconocidas, brindándoles las mismas oportunidades. Nuestras comunidades y todo nuestro país se han beneficiado por este principio de diversidad. Este es un golpe devastador para la justicia racial y la igualdad, especialmente porque las barreras a la educación superior se van a volver más restrictivas a partir”, dijo al respecto Jaime Harrison, presidente del Comité Nacional Demócrata.



Curiosamente, Clarence Thomas, uno de los magistrados de la Corte Suprema que votó por acabar con la medida, siempre había dicho que su puesto ante el máximo tribunal se lo debía a la acción afirmativa pues gracias a ella pudo estudiar en Harvard.

Partidarios de la discriminación positiva en Estados Unidos. Foto: AFP

Aunque los magistrados no prohibieron que los estudiante mencionen su raza en sus aplicaciones, en la práctica esta no podrá ser usada como un factor decisorio ni tampoco habrá "cuotas" o beneficios para grupos específicos. Lo cual, según Harrison, limitará el acceso de latinos y afros dados los altísimos costos y las ventajas intrínsecas del sistema que tienen otros grupos.



Para el presidente Joe Biden la decisión de la Corte –a la que llamó una "corte anormal" - exacerbará una discriminación que sigue siendo latente en EE. UU.



Pero según el ex presidente Donald Trump, que nombró durante su gobierno a tres de los seis magistrados conservadores, la sentencia fue "un gran día para EE. UU."



En otro falló, también de la semana pasada, la Corte le dio la razón a una diseñadora gráfica en Colorado que se negó a producir una página web de matrimonios para una pareja del mismo sexo alegando que iba en contra de sus convicciones religiosas. En el estado de Colorado la ley requiere que las empresas ofrezcan los mismos servicios a todos, independientemente de su orientación sexual.



Pero según el concepto de la mayoría, a la diseñador se le estaba violando su derecho a la libre expresión por forzarla -a través de su diseño- a producir contenido contrario a sus convicciones.



La jueza Sonia Sotomayor, escribiendo una disidencia a la que se sumaron los otros dos jueces liberales de la corte, dijo que las implicaciones del fallo eran enormes pues, por primera vez, la corte estaba otorgando a “un negocio abierto al público el derecho constitucional de negarse a atender a los miembros de un grupo de personas".

La decisión contra una pareja homosexual podría sentar un peligroso precedente en Estados Unidos. Foto: Archivo EL TIEMPO / Juan Pablo Rueda

El temor es que de ahora en adelante, este precedente se pueda usar para negar servicios a cualquier persona por sus preferencias sexuales, religiosas o por el color de su piel.



"La gran mayoría de los estadounidenses cree que cuando un negocio abre sus puertas, esas puertas deberían estar abiertas para todos. Ninguna persona o empresa debe recibir una licencia para discriminar. Eso es exactamente lo que desencadenará la decisión equivocada de la Corte Suprema de hoy”, afirmó el líder de los demócratas en la Cámara de Representantes Hakeem Jeffries.



Paralelamente, la corte también tumbó un programa de la administración Biden que ofrecía ayudas federales para ayudar a pagar las deudas de millones de estudiantes universitarios, en su mayoría los más pobres y previamente, a través de otras dos sentencias le había puesto límites al poder de la administración para combatir el cambio climático y la polución que emiten carros y empresas del país.



A eso se suma la decisión en su periodo pasado de acabar con la protección constitucional que existía en EE. UU. frente al aborto desde hace 5 décadas y que desató una tormenta cuyas ramificaciones aún se están sintiendo.

Protestas a favor del derecho al aborto en Estados Unidos. Foto: EE

Si bien los conservadores y liberales de la Corte se han unido para preservar derechos electorales, esta alianza ha llegado contra demandas casi insólitas.



Como una que tumbaron hace dos semanas y que pretendía dar poder absoluto, y sin revisión judicial, a los congresos estatales a la hora de definir la distribución de distritos y normas electorales así estas fueran partidistas. En otras palabras, fueron fallos que impidieron la erosión de derechos pero sin ampliarlos.



“Es una corte pero en realidad se comporta como si fueran dos tribunales: uno que sigue siendo audazmente conservador y dispuesto a renovar precedentes para lograr objetivos conservadores de larga data, y otro que busca encontrar un terreno común donde sea posible y que es aparentemente sensible a los ataques que hay sobre su legitimidad e imparcialidad. Pero ante las preguntas más relevantes y de gran impacto social, es el tribunal más conservador el que prevalece”, dice Gregory Garre, que trabajó como asistente en la corte durante la presidencia de George W. Bush.



Las decisiones que está tomando la corte, sin lugar a dudas, van a generar profundos cambios en el país. Sobre todo porque dado su carácter vitalicio lo más probable es que la tendencia hacia la derecha continúe.



Pero la pregunta que muchos se hacen es qué tan grande será su impacto en el terreno político y si habrá rechazo de la población en las urnas. Algo incuestionable en las elecciones legislativas y otras del año pasado, donde la decisión de acabar con el aborto terminó costándole a los republicanos curules y puestos claves.



No es tan claro, no obstante, si las recientes tendrán el mismo peso. En las encuestas más recientes, por ejemplo, el respaldo por la acción afirmativa no era mayoritario en el país. Sin embargo, habrá que ver el impacto de esa decisión entre latinos y afros -los más afectados- y que serán claves en los comicios del 2024.



Así mismo, algo parecido sucede con las decisiones que afectan a las comunidades LGBT o al medio ambiente. Pero ambas podrían desatar un gran activismo entre los votantes más jóvenes del país, donde estos temas resuenan y cuyo potencial electoral es grande pues no sufragan con tanta regularidad.



Si eso se materializa y hay un tsunami anti conservador, quizá la Corte modere su paso en futuras decisiones. Si no, lo más probable es que siga el curso actual con un ojo puesto, dicen los expertos, en su próximo objetivo: el fin de los matrimonios de personas del mismo sexo.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter: @sergom68