17 residentes médicos con coronavirus tras asistir a fiesta privada

Florida es uno de los estados de EE. UU. más afectados por la pandemia. El rápido incremento de las cifras de casos positivos ha puesto entre las cuerdas al servicio hospitalario de esta región. De hecho, recientemente el alcalde de Miami-Dade, el republicano Carlos Giménez, advirtió de la alta probabilidad de que el condado se quede sin respiradores.



En medio de este preocupante panorama, el servicio de noticias operado por el Colegio de Periodismo y Comunicaciones de la Universidad de Florida, conocido como Fresh Take Florida, informó que 18 residentes de anestesiología y un empleado del sistema hospitalario de la University of Florida Health contrajeron el nuevo coronavirus, al parecer, en una fiesta privada realizada a principios de julio.

Aunque se desconoce el motivo de la celebración y los detalles del caso, el medio obtuvo un correo electrónico enviado a toda la comunidad. En el documento, el presidente del Departamento de Anestesiología de la universidad, Timothy E. Morey, confirmaba la existencia de los 18 contagios y aseguraba que todos se estaban recuperando desde sus casas.



Además, Morey recalcó a los empleados la importancia de no asistir al hospital en caso de presentar cualquier sintomatología asociada al virus, así como les recordó el lavado constante de manos.



Aunque el mensaje no decía nada relacionado con la fiesta, algunas personas familiarizadas con el tema hablaron bajo anonimato con 'Fresh Take Florida'. Algunos mencionaron que la reunión se organizó para despedir a un compañero, mientras otros indicaron que era una bienvenida para los residentes de primer año.



Pese a la situación, la universidad no se ha referido a la fiesta en ninguna de sus pronunciaciones. Al parecer, la institución prohíbe a los empleados dar declaraciones a la prensa sin autorización.



Frente a las peguntas realizadas por 'Fresh Take Florida', la directora de comunicaciones de la universidad resaltó, mediante un comunicado, que la institución "educa a su facultad, personal y estudiantes sobre las mejores prácticas para ayudar a prevenir la propagación de covid-19 dentro y fuera de servicio. Nuestro objetivo es minimizar la propagación de la enfermedad en nuestro campus y en nuestra comunidad, reconociendo que es imposible prevenir todos los casos dada la forma en que las pandemias funcionan naturalmente".



