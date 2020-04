¿Por qué los ‘afros’ de EE. UU. son los más afectados por coronavirus?

Este martes en Estados Unidos perecieron 1.858 personas como consecuencia del coronavirus. Fue el día más letal en lo que va de la epidemia en este país, donde ya los muertos suman más de 13.000 desde que se registró el primer deceso a finales de febrero.



Pero se trata de un "récord" que no durará mucho tiempo. Eso por que EE. UU. todavía no ha llegado al llamado "pico" de la enfermedad.



De acuerdo con varios modelos que viene usando la administración de Donald Trump, entre ellos el de John Hopkins University, ese pico esta previsto para algún día en la semana entrante cuando se esperan registran unos 2.000 muertes al día.



La alta mortandad, por supuesto, está asociada al número total de infecciones que hay EE. UU, que ya sobrepasa las 400.000. Es decir casi el triple de los casos en Italia y España, que hasta poco estaban de primeros en esta trágica tabla. Y se espera que para finales de esta semana ese número alcance el medio millón de personas, una tercera parte de las infecciones a nivel mundial.



El número, de hecho, podría ser más alto, pues muchos hospitales han comenzado a reportar que no pueden verificar la razón de muerte de muchos enfermos por que no cuentan con las pruebas suficientes para confirmar la presencia del virus en estos pacientes.



Así mismo, la propia administración ha reconocido que ese total quizá no incluya muchos decesos que se registraron entre enero y febrero cuando aún no se estaban realizando pruebas.



Según estudios de los últimos días los afroamericanos estarían siendo los más afectados por el virus en el país. Foto: Efe

Gran parte de las estadísticas han sido jalonadas por la crítica situación que se vive en la ciudad de Nueva York que este martes registró su número más alto de decesos (806).



La ciudad se ha convertido en el epicentro del coronavirus en Estados Unidos con casi un tercio tanto del total de infecciones como de muertes (más de 4.000).



Paralelamente, un nuevo reporte del Washington Post basado en estadísticas oficiales, concluye que el coronavirus estaría afectando de manera desproporcionada a las comunidades afroamericanas.



De acuerdo al análisis del Post, estas comunidades tendrían una tasa de infección tres veces más alta que comunidades donde la mayoría es blanca y 6 veces más si se compara con número de muertos.

En Milwaukee, por ejemplo, un 70 por ciento de los muertos han sido afroamericanos pero representan solo el 26 por ciento de la población. En Luisiana, también el 70 por ciento de los muertos es de esta raza pero solo componen el 32 por ciento de la población.



Y en Michigan, el tercer estado con más muertes luego de Nueva York y Nueva Jersey, el 40 por ciento de los decesos han sido en estas comunidades pese a que solo componen el 14 por ciento de la población.



De acuerdo con el Post, de momento solo un puñado de ciudades y estados está aportando estadísticas en las que se contabilizan infecciones y muertes incluyendo su raza. Lo cual impide llegar a conclusiones sólidas.



Pero este martes la administración admitió que las cifras están reflejando que las disparidades económicas podían estar asociadas a la desproporción en las cifras.

El presidente Donald Trump ha afirmado que las próximas semanas serán las más críticas para el país debido a las altas cifas de muertes por coronavirus. Foto: EFE

De hecho, es claro que el virus golpea con más fuerza a las comunidades más pobres por que no tienen los mismos accesos a la salud y viven en zonas con alta densidad demográfica.



"Esta crisis está iluminando lo inaceptables que son estas disparidades. No hay nada que podamos hacer en este momento salvo tratar de darles a los afroamericanos la mejor atención posible", dijo Anthony S. Fauci, el director del Instituto Nacional para las Enfermedades Infecciosas y miembro el grupo de trabajo que armó la Casa Blanca para enfrentar la pandemia.



Trump, por su parte, dijo no entender porqué eso estaba pasando pero prometió mirar el tema en detalle.

Pero también hay otros factores que podrían estar pesando. Por ejemplo, se sabe que los afroamericanos tienen de por si índices más altos de diabetes y enfermedades cardíacas y pulmonares que el resto de razas en EE. UU.



Una de las conclusiones que se ha sacado hasta ahora del coronavirus es que es más letal cuando infecta a personas con este tipo de preexistencias. Y eso podría explicar al menos una parte del desbalance en las cifras.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington