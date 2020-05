140 personas se habrían contagiado de coronavirus en una peluquería

Una de las maneras más rápidas por las que se ha propagado el coronavirus ha sido porque las personas no acatan la cuarentena, ni las restricciones interpuestas por las autoridades sanitarias mundiales.



En Misuri, EE. UU., hubo una situación preocupante, ya que dos peluqueros que presentaron los síntomas del virus no cumplieron con el aislamiento, siguieron trabajando y expusieron a las personas a las que atendieron.



Después, a los estilistas, trabajadores del salón de belleza Great Clips, ubicado en Springfield, se les realizó la prueba de virus y dieron positivo a la pandemia.

El Departamento de Salud de Springfield dio a conocer la información por medio de un comunicado de prensa.

El Departamento de Salud notificará a los clientes potencialmente expuestos y se les harán pruebas FACEBOOK

TWITTER

El Departamento de Salud afirmó que el primer estilista contagiado estuvo en contacto con, aproximadamente, 84 clientes, mientras se daban a conocer los resultados de la prueba. Este sujeto trabajó los primeros ocho días del mes de mayo.



El segundo estilista contagiado, por su parte, tuvo contacto con aproximadamente 56 clientes en la primera semana del presente mes.



(Le puede interesar: Pareja adoptó a mujer, de 91 años, para ayudarla en la cuarentena).



Esta situación arrojó un total de 140 personas que están siendo buscadas para realizarles la respectiva prueba de detección del virus.



Según el comunicado, el establecimiento acató algunos de los cuidados para no propagar el virus, aunque no sirvieron del todo.



“El Departamento de Salud notificará a los clientes potencialmente expuestos y se les harán pruebas”, se enuncia en el comunicado.



También se les recomendó a las personas que si presentan síntomas como tos, fiebre, dificultad para respirar, resfriado, dolor muscular, dolor de garganta y pérdida de sabor u olfato, acudan y busquen atención médica.



(Lea también: Emotiva portada del 'New York Times' a víctimas de covid-19 en EE. UU.).



Según el periódico local ‘Kansas City Star’, la peluquería tuvo que cerrar, ya que será sometida a un proceso de limpieza y desinfección mientras se confirma qué personas pudieron haberse contagiado del virus.



La pandemia del nuevo coronavirus ha contagiado a más de 5,5 millones de personas y ha cobrado la vida de más de 348.000. EE. UU. es el país que más contagiados y lleva más de 1,7 millones de personas positivas al virus y han fallecido más de 99.000.



Tendencias EL TIEMPO