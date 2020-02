Coronavirus: monos fueron contagiados en búsqueda de una vacuna

A través de un artículo de la revista científica estadounidense 'Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS), se conoció un estudio en el que 18 monos macacos Rhesus fueron utilizados para un experimento en búsqueda de la cura del Síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV), el cual es una enfermedad respiratoria vírica causada por un coronavirus.



En un laboratorio de Hamilton, Montana, en el estudio se testeó el antiviral ‘remdesivir’ en ciertos monos sanos, y otros contagiados, demostrando que la vacuna puede ser efectiva para aliviar los síntomas del MERS-CoV, lo que también significa un aporte significativo para curar el coronavirus originario de China (covid-19), que lleva más de 2000 muertos.

De acuerdo con una explicación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), “el MERS es una enfermedad respiratoria vírica causada por un coronavirus (el MERS-CoV) que se identificó por primera vez en Arabia Saudita en 2012. Los coronavirus son una gran familia de virus que pueden causar enfermedades humanas que van desde el resfriado común hasta el síndrome respiratorio agudo severo”.



Este estudio de MERS-CoV en animales fue realizado, como cuenta el artículo, en Estados Unidos por científicos de los Institutos Nacionales de Salud de ese país (NIH, por sus siglas en inglés).



Según la metología del estudio, el testeo se dividió en tres grupos, cada uno con 6 monos.



En el primer grupo, tres animales fueron tratados con un poco de la vacuna 24 horas antes de ser infectados con MERS-CoV , y otros tres fueron tratados 12 horas después de la inoculación del virus. Como lo explica el medio británico ‘The Sun’, este período de 12 horas se debe a que “se acerca al pico de tiempo en el que el MERS-CoV se replica en estos animales”.



Otro grupo de 6 monos fue tratado con la vacuna profilácticamente, en mayor cantidad que el primer grupo, 24 horas antes ser infectados.



Por último, el otro grupo de 6 monos fue tratado terapéuticamente 12 horas después de la infección con la misma cantidad de solución de vacuna que el segundo grupo.



Después de seis días de observación, antes de que los monos fueran sacrificados para estudiar sus órganos, los resultados arrojaron que los animales que fueron tratados previamente a la infección estaban bien, pues los síntomas derivados del contagio del virus disminuyeron.

Según el estudio, lo que más se investigó fue el daño pulmonar que puede sufrir el afectado por la enfermedad respiratoria.



Al hacerse la necropsia de los animales, “el área de cada lóbulo pulmonar afectado por lesiones macroscópicas fue estimada por un patólogo veterinario certificado”, dice el estudio. En el resultado se encontró que había “grandes lesiones en varios lóbulos pulmonares de todos los animales tratados”, se detalló.



Sin embargo, “no hubo lesiones en los pulmones de los animales que fueron vacunados profilácticamente antes de la infección”, se describe en el estudio. En cambio, aquellos animales que recibieron el tratamiento antiviral terapéuticamente después de haber sido infectados, tenían lesiones notables, pero no tan grandes como tuvieron los animales que solo fueron tratados 12 horas después de haber contraído el virus.



Este experimento de MERS-CoV fue aprobado, según dice el artículo de PNAS, por el Instituto de Protección Animal y un certificado con el que cuenta el personal de laboratorios de NHI con la Asociación Internacional de Evaluación y Acreditación de Protección Animal en Laboratorios.



En una entrevista con ‘The Sun’, un vocero de NHI dijo que “la vacuna de 'remdesivir' ha protegido a animales de una variedad de virus en experimentos de laboratorio. El antiviral ha mostrado ser efectivo experimentalmente en el tratamiento de monos infectados con el Ébola y el Nipah”.



El vocero también afirmó que “al menos dos ensayos clínicos del antiviral 'remdesivir' para el coronavirus proveniente de China están en camino a este país asiático”.

Desde el 31 de diciembre de 2019, cuando China notificó los primeros casos, el mundo comenzó a oír noticias sobre el coronavirus, una nueva amenaza para la salud pública que en menos de un mes llevó a declarar la emergencia sanitaria internacional por su rápida expansión.



Según el informe oficial de la OMS del 24 de febrero, son casi 80 mil casos confirmados de coronavirus alrededor del mundo: la mayoría se concentran en China, con más de 2 mil muertos, y cada día se conocen nuevos infectados por varios países.

