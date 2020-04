Decenas de colombianos en Canadá claman por un vuelo humanitario

Samantha Alemán Flórez llegó a Vancouver el 7 de febrero. Sus planes de estudiar inglés hasta diciembre se desmoronaron a causa del brote de covid-19: hace tres semanas le cancelaron clases, su instituto cerró y, por más que quiera, no tiene cómo devolverse a Colombia.



En la misma situación están, según ella, más de 600 colombianos en ese país. "Acá hay niños de 6, 13, 16 años, familias que se vinieron a estudiar o trabajar, gente a la que le cancelaron sus estudios y ya no tiene dinero suficiente para sostenerse", dice Alemán Flórez.



Ante esa situación, los connacionales hacen un llamado para poder volver a Colombia: "Lo que estamos pidiendo al Presidente es que diga sí al vuelo humanitario, que podamos regresar al país, que es nuestro derecho. Estamos desesperados. Queremos estar en nuestras casas”.



Según denuncian varios estudiantes, llevan casi un mes pidiendo ayuda a la Embajada de Colombia en Canadá. Sin embargo, la única respuesta concreta a quienes han solicitado ser repatriados se dio apenas este 23 de abril, y fue formular un sondeo vía correo electrónico, para analizar la posibilidad de un vuelo humanitario.



Esta es una parte del correo electrónico que recibieron los colombianos en Canadá por parte de la Embajada. Foto: Embajada de Colombia en Canadá

"Esta comunicación se envía únicamente con propósito de realizar un sondeo de la demanda de un vuelo de repatriación con las características señaladas anteriormente. La realización del mismo dependerá de la autorización final por parte del Gobierno de Colombia", se lee en el mensaje de la Embajada.

Ante esta situación, varios de los colombianos que se encuentran en ese país norteamericano, donde ya se registran más de 43.000 casos positivos del nuevo coronavirus, hicieron un video en el que narran su situación.

De acuerdo con Samantha Alemán, solo en Vancouver hay 102 connacionales. En Toronto, desde donde saldría el vuelo humanitario por el que esperan, hay más de 120.



Aunque a ella le reembolsaron el dinero de su diplomado y le están dando facilidades de pago en su hospedaje, hay varias experiencias en las que la situación es diferente.



"En los casos de menores de edad que se quedan en casas de familia, pagaron todo desde que se vinieron, y en la mayoría de no hay reembolsos. También hay mucha gente que vino a trabajar, pero no han podido hacerlo y ya no tienen recursos", cuenta Alemán Flórez.



Aunque, según dice, la mayoría de colombianos en Canadá están dispuestos a cumplir con la cuarentena al llegar y asumir el valor del tiquete de regreso, les preocupa "que la Cancillería solo proponga un vuelo humanitario, porque no tendría capacidad para todos los que buscan devolverse".



