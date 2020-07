Estados Unidos busca voluntarios para prueba de vacuna de coronavirus

El 8 de julio fue lanzado el sitio web Covid-19 Prevention Network. La página permite a los ciudadanos de Estados Unidos registrarse para participar en los ensayos que se están haciendo de algunas posibles vacunas para coronavirus.



Los registros estarán disponibles para los cuatro grandes estudios de vacunas que se tienen planeados para lo que resta del año. Así lo informó ‘CNN’. Se espera que alrededor de un millón y medio de personas participen en esta investigación.

Para aplicar, la persona debe llenar un formulario en línea y ser mayor de edad. La compañía señala que el riesgo por participar es muy bajo. Dentro de las preguntas que se incluyen en el formulario aparece la talla de zapato, el peso, la nacionalidad, ocupación, detalles de salud y de las personas con las que el interesado convive.



Con base en las respuestas se definirá si la persona es apta o no puede participar. De acuerdo con ‘CNN’, los investigadores están buscando personas de las comunidades más afectadas por la pandemia dentro del país.



Según ese medio, las personas que permanecen aisladas y cumplen las medidas de seguridad son las menos indicadas para estudiar, pues es difícil saber si la vacuna es efectiva por sus hábitos o por la composición de la misma.

También se informó que se van a buscar personas que vayan a iglesias, trabajen en fábricas o plantas empacadoras y que sean trabajadores con alto riesgo de contraer el virus. A su vez, los expertos buscan que el 40% de los sujetos a estudiar sean mayores de 65 años y sufran de afecciones como hipertensión o diabetes.



Más de 100 lugares en Estados Unidos estarán disponibles para hacer el estudio. Una vez diligenciados los datos, estos serán enviados al sitio más cercano.



El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. es el precursor de esta modalidad. El anuncio se hizo junto al lanzamiento del Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson, ubicado en Seattle, como la entidad que va a coordinar los ensayos de las vacunas.



Las dosis van a estar administradas por la Red de Prevención Covid-19, que es financiada por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. La vacuna desarrollada por Moderna, una compañía de biotecnología ubicada en Massachusetts, va a ser la primera en tener un ensayo masivo.



De acuerdo con el doctor Carlos del Río, investigador de Moderna en la Universidad Emory, en Atlanta, el inicio de las pruebas va a ser a finales de julio y comienzos de agosto.

“No dejarán que nadie comience hasta que estén absolutamente listos. Algunos podrían comenzar el 27 de julio y otros el 8 de agosto”, le dijo el médico a 'CNN'.



Estados Unidos es uno de los países que se encuentran liderando la carrera por conseguir la vacuna contra el coronavirus. Los científicos en este país han avanzado a una velocidad que nunca se había visto, obteniendo en meses los resultados que usualmente se conseguirían en varios años.



Antes de comenzar con esta recolección de datos virtual, los expertos estaban registrando entre seis y siete personas voluntarias para realizar el estudio. Sin embargo, esta es la cifra que se necesita en un solo día para poder lograr avances importantes.



“He estado haciendo pruebas de vacunas durante 25 años, pero esta es la más grande con la que me he comprometido y simplemente no tengo suficiente personal, ni suficiente espacio”, afirmó Richard Novak, quien liderará el procedimiento de Moderna en la Universidad de Illinois en Chicago.

La compañía declaró que necesita entre 10.000 y 30.000 voluntarios por cada etapa de ensayo que tiene planeada. “Quiero reiterarle a la gente que será parte de algo especial, incluso si la respuesta es que esto no funciona”, dijo el doctor Carl Fichtenbaum, director médico del ensayo de Moderna en la Universidad de Cincinnati.

Tendencias EL TIEMPO