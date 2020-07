Duque revela la decisión más difícil que ha tomado en la pandemia

El presidente colombiano, Iván Duque, aseguró este lunes en una entrevista con el diario The Hill que el "populismo" ha contribuido a la propagación del coronavirus en la región y que es la ciencia, por encima de todas las cosas, lo que está guiando sus decisiones para enfrentar la enfermedad.

En la conversación con el medio estadounidense, cuyo énfasis está en el cubrimiento del legislativo en EE. UU., Duque no apuntó a ningún líder del hemisferio de manera específica cuando hizo el comentario sobre populismo ni tampoco quiso señalar a quienes no han dado prioridad a las recomendaciones de expertos y científicos.



Pero el medio hizo notar que sus palabras son llamativas pues contrastan con la aproximación de la administración republicana de Donald Trump, donde los expertos y sus sugerencias basadas en ciencia han pasado a un segundo lugar.



"Nuestra principal convicción: tomaremos las decisiones basándonos en la ciencia", dijo Duque en la conversación con The Hill.



En la entrevista, Duque también critica la falta de "multilateralismo" para enfrentar el avance de la pandemia y sostiene que la decisión de congelar la economía ha sido la "más difícil" que ha tenido que tomar.



Si bien el medio sostiene que Colombia ha sido fuertemente golpeado por el coronavirus, especialmente en términos económicos, dice que al país le ha ido mejor que ha muchos de sus vecinos. Y para demostrarla compara su tasa de mortalidad de 12.42 por 100.000 habitantes con la de México (29.78 por 100.00 habitantes), Brasil (36.61) y Estados Unidos (42.29), según datos de la Universidad de John Hopkins.



The Hill afirma que las estadísticas del país son más parecidas a las de Alemania y Portugal, dos de los países europeos a los que mejor les ha ido a lo largo de la crisis.



"Nunca tuve duda sobre la necesidad de hacerlo todo (contra la pandemia). Primero para reducir el contagio exponencial, segundo para proteger el sistema de salud y tercero proteger vidas. Y por supuesto un proceso de reactivación pero basado en la ciencia", afirmó el mandatario.

Al que si cuestionó durante la entrevista fue a Nicolás Maduro y su régimen en Venezuela.



De acuerdo con el presidente, Maduro encabeza una "dictadura vergonzosa, una expresión de la tiranía que no tiene límites. Ha asumido todos los poderes, ha destruido el aparato económico, ha eliminado las libertades, acabó con la libertad de prensa y libre empresa y, sobre todo, se ha consolidado como la cabeza de un poderoso grupo de narcotraficantes que son buscados por las autoridades de EE. UU.".



El presidente dijo a su vez que espera seguir siendo el aliado más cercano de Washington en la región independientemente de quién esté en la Casa Blanca y defendió nuevamente su respaldo a la candidatura del estadounidense Mauricio Claver- Carone a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo.



El mandatario se refirió de paso a una carta reciente de 94 congresistas de EE. UU. en la que cuestionan su compromiso con la implementación del acuerdo de paz que se firmó con las Farc en el 2016.



Según The Hill, Duque inicialmente le dio una lectura más "política" a la carta al advertir que está se "da justo cuando estamos en medio de un proceso electoral en EE. UU. y es la hora de las cartas, los discursos y los comentarios".



El mandatario enumeró, punto por punto, las acciones tomadas por su gobierno en pro de la implementación y a demostrar como en sus 24 meses en el poder ha hecho mucho más por el acuerdo que lo que hizo el gobierno de Juan Manuel Santos tras la firma.



INTERNACIONAL