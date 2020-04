Aterrador antes y después de calles de Nueva York por el coronavirus

AFP/ iStock

Las calles de Brooklyn, distrito de Nueva York. Actualmente permanecen solas, acostumbradas a recibir miles de turistas durante todo el año.



"No a la politización, no al partidismo, no a la división, no hay tiempo para esto (...) Estamos en una situación realmente grave, es más importante que la política y el partidismo; y si hay división, el virus nos ganará. Si hay un momento para la unidad, amigos, es este", afirmó el gobernador Cuomo.