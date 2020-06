La tragedia de un padre y una hija médicos que murieron de coronavirus

En la ciudad de Glen Ridge del estado de Nueva Jersey (EE. UU.) se presentó una tragedia familiar por causa del coronavirus. Padre e hija murieron con sólo 8 días de diferencia después de desarrollar covid-19, enfermedad provocada por ese virus.

Así lo reportó el diario inglés 'The Guardian', que habló con la familia Khanna, cuyos miembros son provenientes de la India. Según pudo establecer ese medio, el doctor Satyender Khanna, de 78 años, tuvo que ser internado en el hospital a finales de marzo, después de presentar dificultades para respirar. Había dado positivo por coronavirus.



La suya era una carrera brillante y conocida en Nueva Jersey. Había llegado en la década de los 80 a Estados Unidos con muy poco dinero, pero con un título que lo certificaba como médico. Se especializó en cirugías generales y traumatológicas y con los años se convirtió en un profesional respetado.

Su esposa, Kamlesh, quien es pediatra, utilizó algunos contactos y pudo ir a visitarlo en la Unidad de Cuidados Intensivos del centro médico Clara Maass cuando estuvo internado. Dentro de pocas semanas, ambos cumplirían 50 años de casados.



"Esa fue la última vez que lo vi físicamente vivo", dijo la doctora Anisha Khanna-Sharma, una de sus hijas, quien también es pediatra.. "Después de eso, solo pudimos verlo virtualmente en el iPad", agregó.



Unos días más tarde, la doctora Kamlesh y otra de sus hijas, la doctora Priya, de 43 años, también enfermaron. Aunque es sabido que el nuevo coronavirus es más riesgoso para las personas mayores, fue Priya quien se agravó.

Después de que estuvo cinco días enferma, sus familiares decidieron llamar a una ambulancia. El 1 de abril de este 2020, la mujer fue recogida en su casa y llevada al mismo centro médico en el que estaban atendiendo a su padre.



El contacto que pudieron tener los familiares con Priya y su padre fue muy limitado, tanto así que el doctor Satyender, quien murió el pasado 21 de abril, no recibió la noticia de que su hija también había fallecido ocho días antes, el 13.



'The Guardian' señaló que la familia Khanna denunció que Priya no contó con los elementos de protección personal óptimos para realizar su trabajo, por lo cual contrajo el virus mientras atendía a sus pacientes.



"Priya tocó tantas vidas que ni siquiera puedo decirlo. Ella era la persona más amable y dulce que he conocido en todo el mundo. Creo que es por eso que Dios nos la quitó. Ella era un ángel", le dijo Kamlesh, su madre, al diario inglés.

Así está la pandemia en EE. UU. y en el mundo

Los datos compartidos por la universidad Johns Hopkins señalan que en el estado de Nueva Jersey ya hay más de 165.300 personas contagiadas con el nuevo coronavirus y más de 12.400 personas han muerto.



El panorama en el resto de Estados Unidos, que es el país con más muertes y más infecciones en el mundo, ha empezado a mejorar de forma paulatina, pues el número de nuevos contagios ha ido disminuyendo. En el pico de la pandemia, se registraron más de 35.000 casos nuevos en un solo día, mientras que el pasado 10 de junio se reportó un aumento de cerca de 19.000 casos.



Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que en las últimas semanas se ha presentado una aceleración en la propagación del virus y que la pandemia está "empeorando". El número de personas contagiadas en todo el planeta ya es de más de 7'400.000, mientras que los decesos son más de 417.500, según la universidad Johns Hopkins.

