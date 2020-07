Millonarios piden que les cobren más impuestos para lucha contra covid

Un grupo de 83 millonarios de todo el mundo, la mayoría de Estados Unidos, publicó este lunes una carta en la que piden a los Gobiernos que cobren más impuestos a las grandes fortunas para recaudar fondos para paliar los efectos de la pandemia de la covid-19 y financiar la respuesta sanitaria.



(Lea también: Las donaciones más altas de millonarios del mundo durante la pandemia)

Así lo hicieron mediante la publicación de una misiva a través de la organización Millionares for Humanity (Millonarios por la Humanidad), firmada por algunos de los dueños de las grandes fortunas de EE.UU. -como Abigail y Tim Disney, herederos de The Walt Disney Company-, Reino Unido, Alemania, Canadá, Países Bajos y Nueva Zelanda, y promovida por la oenegé Oxfam en Estados Unidos.



"Mientras la covid-19 golpea al mundo, los millonarios como nosotros tenemos un papel fundamental en curar a nuestro mundo. No, no somos los que cuidamos a los enfermos en las UCI. No somos los que conducen las ambulancias que llevarán a los enfermos al hospital. No, no estamos reponiendo las estanterías del supermercado o repartiendo comida puerta a puerta; pero tenemos dinero, mucho dinero. Dinero que se necesita desesperadamente y que continuará siendo necesario en los próximos años", claman estos ricos en su mensaje.



(Le puede interesar: Hija de Bill Gates cuenta cómo creció en la familia más rica del mundo)

Tenemos mucho dinero, que se necesita desesperadamente y que continuará siendo necesario en los próximos años FACEBOOK

TWITTER

Y añaden: "Hoy, nosotros, los millonarios que firmamos esta carta, pedimos a nuestros gobiernos que suban los impuestos a la gente como nosotros. Inmediatamente, substancialmente y permanentemente."



En los últimos meses, países de todo el mundo han utilizado fondos públicos para financiar la lucha contra la pandemia y llevar a cabo planes de estímulo económico; como EE.UU., que a día de hoy es el país más afectado del mundo, con 3.304.942 infectados y 135.205 fallecidos, según el recuento independiente de la universidad Johns Hopkins.



(Le recomendamos leer: Los seis errores que pueden resultar mortales en la pandemia)



Por esto, desde finales de marzo el Congreso de este país aprobó un masivo plan de estímulo de 2,2 billones de dólares, mientras que la Reserva Federal (Fed) recortó los tipos de interés a casi 0 % y ha sumado varias rondas sucesivas de masivas inyecciones de liquidez a los mercados.



EFE