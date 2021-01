Estados Unidos y el Reino Unido siguen asediados por el virus

Las cifras de la pandemia por coronavirus siguen disparadas, especialmente en Estados Unidos y el Reino Unido, naciones que ya iniciaron en diciembre pasado sus campañas de vacunación.



En las últimas horas, las autoridades sanitarias de ambos países registraron cifras récords de decesos como consecuencia del covid-19.



En Estados Unidos, puntualmente, la Universidad Johns Hopkins registró este jueves una cifra récord en un periodo de 24 horas de casi 4.000 muertes y más de 265.000 contagios.



Los graves datos se dan en medio las advertencias de los expertos en salud, quienes reconocen que la pandemia se recrudecerá en este país para mediados de enero.

Anthony S. Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos y próximo asesor del gobierno del demócrata Joe Biden, señaló que el número diario de muertes por coronavirus continuará aumentando durante las próximas semanas, y recomendó tener paciencia con el programa de vacunación que se está preparando en todo el país, aseguraron medios locales.



Según cifras oficiales, el total de fallecidos por la pandemia en los Estados Unidos alcanza ya los 365.400, por lo que el país es el más afectado por la pandemia, además tiene 21,5 millones de infectados del global de los 88 millones en todo el mundo.



En una entrevista con la emisora estadounidense NPR que también cita The New York Times, Fauci dijo que es probable que el alto número de víctimas continúe y que sea un reflejo del aumento de los viajes y las reuniones durante las recientes vacaciones.

Confinamiento en el Reino Unido. Foto: Bloomberg

“Creemos que las cosas empeorarán a medida que entramos en enero”, indicó, e hizo hincapié en que todavía era posible “mitigar esa aceleración” si se adhiere estrictamente a medidas de salud pública como el distanciamiento social y el uso de máscaras.



Sin embargo, la situación en Los Ángeles (California) es particularmente grave. El hospital Martin Luther King Jr (MLK), ubicado entre los barrios Watts y Compton, está desbordado por la imparable afluencia de pacientes de coronavirus, según constató la agencia AFP.



“Es duro. Somos humanos y hacemos lo mejor que podemos”, dijo la enfermera Vanessa Arias. “Pero ya hemos visto demasiadas muertes en la últimas semanas”, añadió. “Estamos en lo peor de la tormenta”, dijo.



Por otro lado, el Reino Unido registró este viernes récord de decesos durante un lapso de 24 horas. Según el Ministerio de Sanidad, se registraron 1.325 muertes por covid-19 , la mayor alza diaria desde el inicio de la pandemia el marzo pasado.



Tras este dato, el número de fallecimientos debidos a la enfermedad ascendió a 79.833, aunque otras estadísticas oficiales indican que la cantidad total de decesos atribuibles al coronavirus se acerca a 95.000 en este país. El Gobierno reveló también que hubo 68.053 casos positivos registrados en las últimas 24 horas, lo que llevó el total de contagiados a 2’957.472.



Estas cifras se conocen después de que el alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, dijera que la ciudad se encuentra en una situación de emergencia por la rápida propagación de la nueva variante del virus detectada, que tiene a los hospitales desbordados.



Según una información proporcionada por el servicio de salud pública a responsables hospitalarios y filtrada el jueves por el Health Service Journal, incluso si el número de pacientes con covid-19 aumenta siguiendo las proyecciones más bajas, para el 19 de enero habría un déficit de 2.000 camas de cuidados generales e intensivos en los hospitales de Londres.



El número de casos de coronavirus en Londres supera ya los 1.000 por cada 100.000 habitantes, señaló el ayuntamiento. “Uno de cada 30 londinenses tiene ahora covid. Por eso, los servicios públicos de Londres instan a todos los londinenses a quedarse en casa, excepto para las compras y el ejercicio absolutamente esenciales”, afirmó la presidenta de los consejos municipales londinenses, Georgia Gould.



En cuanto a otros países, la pandemia sigue al alanza en España. El Ministerio español de Sanidad notificó este viernes otros 25.456 casos de covid-19 y 199 muertos más, con una incidencia acumulada de contagios al alza que se sitúa en 350,5 por cada 100.000 habitantes en 14 días, 29 puntos más que un día antes. Esa tasa, sin freno de momento, es más alta que la de Francia (298,2) y Alemania (306,2), prácticamente igual que la de Italia (349,6).



El Gobierno de España advirtió este viernes de que llegan “semanas duras” de contagios y muertes y reiteró la trascendencia de la vacunación, que comenzó el 27 de diciembre y se desarrolla a un ritmo que aún tiene que mejorar.



Por su parte, Brasil superó este viernes la marca de 8 millones de casos de covid, tras sobrepasar la víspera las 200.000 muertes y a la espera de una vacuna que sigue sin llegar, mientras el país es azotado por una segunda ola de la pandemia.





REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y EFE

