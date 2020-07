Embajada de EE. UU. responde dudas sobre visas durante el covid-19

La Embajada de EE. UU. en Colombia respondió este miércoles preguntas sobre los trámites para visas y servicios consulares en medio de la pandemia de covid-19.



“Las citas de visas de no inmigrantes y de inmigrantes han sido canceladas en la embajada de Bogotá desde el 17 de marzo, y mundialmente desde el 20 de marzo. Sin embargo, hay algunas excepciones donde se puede aplicar a una cita de emergencia (...)”, afirmó Silvana, de la Sección Consular de la Embajada de EE. UU. en Colombia.

“Hasta el momento no tenemos una fecha específica para las operaciones normales”, dijo por su parte David, otro funcionario de la Sección Consular, quien recomendó a los interesados en visas seguir las plataformas digitales oficiales de la Embajada de EE. UU. para estar pendientes de las fechas de reanudación de las citas y entrevistas.



Asimismo, los funcionarios recordaron que “los servicios consulares en Venezuela han sido suspendidos y dada la situación actual, en la que la frontera entre Colombia y Venezuela está cerrada”, no se le puede recomendar a la gente movilizarse para una entrevista, reiterando que las entrevistas “han sido canceladas” y “debido a la situación tan dinámica y cambiante de la pandemia", no se puede "predecir en qué momentos reanudaremos nuestras operaciones normales”.

De otro lado, se hizo énfasis en que los procesos de refugiados es dirigido por el Departamento de Seguridad y que se pueden responder preguntas vía correo electrónico.



También se habló de las visas J1. “Las visas J1 han sido impactadas por una proclamación que entró en efecto el 24 de junio”, afirmó Silvana, que aseguró que si el documento ya había sido aprobado antes de esa fecha, la visa puede ser usada. “Si la quiere renovar antes del periodo de vencimiento de esta proclamación, que es el 31 de diciembre de este año, deberá esperar o verificar si cae en alguna de las excepciones de esta proclamación (...)”.



Los funcionarios de la Sección Consular afirmaron que “no hay una explicación tan clara sobre qué es una visa de emergencia” y que “lo que hay son circunstancias y excepciones”. “Algunas circunstancias que califique como una emergencia puede ser un caso humanitario, un profesional de la salud que va a trabajar la pandemia del covid-19 o a realizar investigación sobre el covid-19”, afirmó Silvana.



Los funcionarios también respondieron dudas sobre visas de trabajo, de estudiantes, entre otras. Para más información, vea la transmisión en directo.



Redacción internacional