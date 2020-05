¿Qué es ‘Fuego Puro’, otro síndrome al que asocian con el coronavirus?

El síndrome Kawasaki, que ya ha sido identificado en unos 200 niños en Estados Unidos y Europa, no es la única enfermedad que se ha relacionado con el nuevo coronavirus. Recientemente se identificó en Estados Unidos un nuevo síndrome asociado con la covid-19 al que le dicen ‘Fuego Puro’.



Jack McMorrow, un adolescente de 14 años que vive en el distrito de Queens ,en Nueva York, y que contrajo el nuevo coronavirus, le contó su historia al diario estadounidense ‘The New York Times’.



El estudiante de noveno grado se despertó una mañana sin poder moverse.



“Tenía un nódulo linfático del tamaño de una pelota de tenis, una fiebre tremenda, latidos acelerados y una presión arterial peligrosamente baja. El dolor invadió su cuerpo como una ráfaga palpitante y punzante” consigna el periódico estadounidense.



“Podía sentir cómo recorría mis venas y era como si alguien me hubiera inyectado fuego puro”, dijo el menor al describir la sensación de este síndrome en su cuerpo.



A pesar de que Jack siempre había gozado de buena salud, tuvo que ser hospitalizado tras presentar insuficiencia cardíaca. Los Centros para el Control y la Prevención de enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) informaron que se trata de una afección denominada como enfermedad inflamatoria multisistémica infantil.



Esta es una variante del nuevo coronavirus que, en vez de atacar los pulmones como pasa en la infección común, provoca inflamación en todo el cuerpo y puede paralizar el corazón. Esta se ha comparado con la enfermedad de Kawasaki, la cual es un síndrome inflamatorio infantil que se presenta en bebes y en niños muy pequeños.



Sin embargo este nuevo padecimiento afecta al corazón de otras formas y se manifiesta en niños más grandes que fueron contagiados con el nuevo coronavirus y que no experimentaron los síntomas de la primera fase de la enfermedad.



Del 16 de abril al 4 de mayo, 15 pacientes, de entre 2 y 15 años, fueron hospitalizados debido a este síndrome en el estado de Nueva York, Estados Unidos. Muchos de estos niños requirieron ingreso a la unidad de cuidados intensivos y el estado ya ha reportado tres muertes a causa de esta afectación.



A partir del 12 de mayo, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York identificó a 102 pacientes con presentaciones similares, muchos de los cuales dieron positivo para la infección por SARS-CoV-2. Para el 17 de mayo ya se estaban investigando 137 casos tan solo en el área de la ciudad.



Anthony Fauci, líder de la respuesta del gobierno de Estados Unidos al nuevo coronavirus, advirtió en una audiencia del Senado estadounidense que, debido a esta nueva afección, “debemos ser cuidadosos de no bajar la guardia y pensar que los niños son completamente inmunes a los efectos dañinos”.



Los síntomas de este síndrome pueden contener sarpullido en la piel, dolor de estómago, fiebre alta, cuello inflamado, náuseas, tos seca y un sabor metálico. Jack le dijo a ‘The New York Times’ que el dolor le “recorría el cuerpo como una descarga eléctrica” y que no se podía mover por su propia cuenta.



Una de las consecuencias más alarmantes de esta afección es que la presión arterial puede llegar a niveles alarmantemente bajos, lo cual hace más difícil la capacidad de circulación de la sangre y la provisión de oxígeno y nutrientes a los órganos vitales.



En el caso de Jack, el diario asegura que los médicos no podían explicar por qué su función cardíaca se había deteriorado tan pronto. Su estructura y ritmo eran normales, pero los vasos sanguíneos en todo su cuerpo estaban inflamados, explicó a ‘The New York Times’ Steven Kernie, jefe de medicina de atención crítica pediátrica en el hospital y la Universidad de Columbia.



Esta inflamación parece impulsada por una respuesta inmune hiperactiva del cuerpo cuando hay contagio por el nuevo coronavirus, el cual ya deja más de 1 millon 500 mil infectados y más de 90.600 muertes en Estados Unidos.



