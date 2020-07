‘Código baño’, la trágica forma en la que mueren pacientes en EE. UU.

Estados Unidos es actualmente el país con más casos de contagio por coronavirus, con un reporte de más de 4 millones de personas infectadas. Esto ha generado que algunos de sus hospitales colapsen por la cantidad de pacientes, según una investigación publicada por ‘The New York Times’.



En el reportaje se destaca la difícil situación que viven hospitales en Nueva York, Manhattan y otros estados. Según el medio, hay pacientes en algunos hospitales que no mueren precisamente por la enfermedad sino por causa de la ocupación sanitaria.



(Le puede interesar: Videos y fotos muestran el saqueo al consulado de Venezuela en Bogotá)

Aunque lo recomendado es que cada enfermera tenga a su cargo cuatro pacientes, en Queens Hospital Center, en Nueva York, una sola funcionaria se está encargando de 23 pacientes.



Dawn Maldonado, una de las médicas residentes del hospital Elmhurs, le relató al medio estadounidense que varios de los enfermos que estaban en coma inducido se despertaron en la noche y se quitaron los tubos de oxígeno. La gran cantidad de casos no permitía a los funcionarios de la salud estar pendientes de todos los pacientes y muchos de ellos fallecieron.

A estos sucesos se les llamó ‘Código baño’ porque muchos de los pacientes fallecían cuando llegaban a la puerta del lavabo. Este tipo de muertes también se dieron en los hospitales de Kingsbrook, Queens y Allenes, según el medio.



“De cada 10 muertes, al menos dos o tres podrían haberse evitado”, afirmó Alexander Andreev, médico residente del Hospital Universitario de Brookdale. El funcionario explicó que todo fue a causa de falta de personal y del equipo adecuado.



(Le puede interesar: Los cinco datos claves que debe saber sobre los tapabocas)



El medio estadounidense también alertó sobre la mortalidad de acuerdo al tipo de hospital en el que es atendido el paciente. Según la investigación, las posibilidades de vivir dependen del centro médico donde se encuentre el paciente.



La mayoría de enfermos han muerto en hospitales comunitarios y las probabilidades de fallecer han sido más bajas en centros de salud privados.

En Nueva York, hasta el momento se han confirmado alrededor de 18.000 muertes a causa del coronavirus. Varios de los hospitales ya se encuentran sin camas disponibles para atender a los pacientes.



Estados Unidos está pasando por una de las etapas más críticas de la pandemia. Según la universidad Johns Hopkins, las últimas semanas se ha registrado una gran cantidad de nuevas infecciones. El día con más casos nuevos fue el pasado 16 de julio, cuando se reportaron cerca de 77.000.

Tendencias EL TIEMPO