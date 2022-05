Estados Unidos considera que existe una "posibilidad real" de que Corea del Norte proceda a un nuevo disparo de misil o a un ensayo nuclear durante la gira del presidente Joe Biden en Asia, dijo este miércoles uno de sus consejeros.



En vísperas de la salida de Biden para una gira diplomática en la región, "estamos preparados para todas las eventualidades, incluyendo una provocación de ese tipo mientras estemos en Corea del Sur o de Japón", dijo Jake Sullivan, consejero de la Casa Blanca para seguridad nacional.



El presidente Joe Biden saldrá a una gira por la región. Foto: EFE

Kim Jong Un puede estar preparándose para lanzar un misil balístico intercontinental o realizar un prueba nuclear para coincidir con el viaje del presidente Joe Biden a la región, mientras el líder norcoreano lucha contra un brote de covid-19 que plantea una de las mayores crisis que enfrenta su régimen.



Biden se embarcará el viernes en un viaje a Corea del Sur y Japón para coordinar con los aliados de EE. UU. las amenazas a la seguridad, incluida la que plantea Corea del Norte, mientras busca su participación en una nueva agrupación económica para fortalecer las cadenas de suministro y reducir la dependencia de China.



El asesor de seguridad nacional de Corea del Sur, Kim Tae-hyo, dijo a los periodistas el miércoles que una prueba de misiles balísticos intercontinentales podría ser inminente, sin dar un cronograma más detallado.

Misiles norcoreanos exhibidos durante un desfile liderado por Kim Jong-Un Foto: AFP PHOTO/KCNA VIA KNS

El país asiático disparó una hace unos dos meses por primera vez en más de cuatro años, destacando la hazaña en un video hábilmente producido que se muestra en la televisión estatal.



Los preparativos pueden ser observados por satélites espías, que han sido entrenados en un área cerca del principal aeropuerto internacional de Pyongyang después de las dos pruebas de misiles balísticos intercontinentales en marzo; solo una tuvo éxito.



El principal portavoz del gobierno de Japón, Hirokazu Matsuno, dijo en una sesión informativa en Tokio que los misiles balísticos de Corea del Norte amenazan la paz y la estabilidad, sin abordar directamente un informe de CNN de que un lanzamiento podría ser inminente.



Kim presidió una reunión del Politburó sobre políticas para detener un brote de covid-19 que, según su gobierno, ha infectado a alrededor de 1,7 millones de personas y ha matado a 62 en las últimas semanas, informó el miércoles la Agencia Central de Noticias de Corea.



Los principales líderes también reprendieron a los funcionarios que no "manejaron adecuadamente los asuntos en la actual crisis de salud debido a la falta de experiencia", dijo.

Vista de un ensayo balístico en Corea del Norte. Foto: AFP

Corea del Norte, en crisis por el covid

La crisis del coronavirus está proporcionando una de las mayores pruebas para el liderazgo de Kim desde que asumió el poder hace una década.



Su aparato de propaganda ha tratado de desviar la culpa del brote a funcionarios de menor rango, mientras que su país ha hecho demostraciones de su poderío militar para recordarle a su pueblo su fuerza frente a un estallido que podría aplastar su anticuado sistema médico.



Corea del Norte ha ignorado las ofertas de ayuda por covid-19 de Corea del Sur y otros, y el país aislado, junto con Eritrea en el este de África, es uno de los dos únicos en el mundo que no ha iniciado un programa de vacunación contra el virus, según a las Naciones Unidas.



Pyongyang parece haber enviado aviones a China, su mayor benefactor, en los últimos días para recoger suministros médicos, informaron NK News y la Agencia de Noticias Yonhap.



La población del país ya es vulnerable. La agencia de ayuda alimentaria de la ONU estima que alrededor del 40 por ciento de su población está desnutrida, lo que podría magnificar el impacto del virus.



El régimen de Kim no ha llamado "Covid" a los cientos de miles de infecciones, probablemente porque el país no tiene suficientes kits de prueba para confirmar que los casos fueron causados ​​por el coronavirus.



AFP y BLOOMBERG

