Corea del Norte, a pagar US$ 501 millones por muerte de estadounidense

Un juez de Estados Unidos falló este lunes que Corea del Norte pague una indemnización de 501 millones de dólares por la muerte el año pasado del estadounidense Otto Warmbier, al considerar que el estudiante universitario probablemente fue objeto de torturas.



La familia de Warmbier demandó a Corea del Norte ante un tribunal de Estados Unidos después de que el joven de 22 años regresara a su país en estado de coma el año pasado y falleciera unos días más tarde.

Beryl Howell, el juez principal del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, otorgó 501.134.683,80 dólares a la familia, la mayoría en daños punitivos.



"Una familia estadounidense, los Warmbier, experimentó de primera mano la brutalidad de Corea del Norte cuando (el país) capturó a su hijo para usarlo como peón en sus maquinaciones globales y enfrentamientos con Estados Unidos", señaló Howell.



Corea del Norte es responsable de la tortura, toma de rehenes y asesinatos extrajudiciales de Otto Warmbier, y de los daños a su madre y su padre, Fred y Cindy Warmbier", escribió.



Dijo que Corea del Norte no respondió a la demanda, presentada por la familia en virtud de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras, que permite a querellantes con sede en Estados Unidos demandar a gobiernos por delitos que no se consideran cubiertos por la inmunidad diplomática.

Es muy poco probable que Corea del Norte pague la cantidad voluntariamente y, como uno de los países más aislados del mundo, se cree que tiene pocos activos en Estados Unidos que pudieran ser incautados. Pero el veredicto se produce en momentos en que el presidente Donald Trump negocia un acuerdo sobre el arsenal nuclear de Corea del Norte.



Trump, quien celebró en junio pasado una cumbre histórica con el líder de Corea

del Norte, publicó en Twitter que este lunes mantuvo una sesión informativa sobre los esfuerzos diplomáticos llevados a cabo hasta ahora y dijo que "espera con ilusión (su) próxima cumbre con el presidente Kim".



Warmbier, un estudiante de la Universidad de Virginia, viajó a Corea del Norte en una gira pero no regresó a casa. Fue detenido en ese país acusado de delitos contra el Estado por presuntamente quitar un cartel en apoyo al líder Kim Jong Un.



Cuando finalmente regresó a su país, tras 17 meses preso, estaba conectado a un tubo de alimentación y profería ruidos incomprensibles, según se señaló en el fallo. Se había quedado ciego y sordo, y tenía los ojos hinchados.



El juez citó a su neurólogo en Ohio, Daniel Kanter, al concluir que Warmbier probablemente sufrió un daño cerebral por una pérdida de flujo sanguíneo al cerebro de entre 5 y 20 minutos. Las lesiones de Warmbier podrían haber sido causadas por torturas como el submarino, descargas eléctricas o asfixia, dijo Howell.



Corea del Norte negó los malos tratos a Warmbier, y sostuvo que contrajo botulismo, un trastorno nervioso causado por envenenamiento por toxinas, mientras estaba detenido. Sin embargo, la jueza citó pruebas médicas que no encontraron evidencia de botulismo. E incluso si el diagnóstico fuera cierto, se preguntó por qué Corea

del Norte no lo había devuelto a su país para que recibiera atención médica, lo que, según dijo, "agrava la naturaleza deliberada del brutal trato del Estado totalitario a Otto".



Washington

AFP