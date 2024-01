Contribuyentes de EE. UU. podrían recibir menor reembolso del IRS en 2024, ¿por qué?

Cumplir con las declaraciones de impuestos en tiempo y forma tiene sus ventajas. Además de poder tener mayor tranquilidad con respecto a las finanzas personales, en algunos casos se pueden obtener reembolsos. La mala noticia para los estadounidenses es que en 2024 es muy probable que las cantidades que reciban sean menores.

Actualmente, millones de estadounidenses están lidiando con las deudas de todas las compras que realizaron en diciembre, la temporada más alta de comercialización. Razón por la cual hay quienes cada año esperan los reembolsos de impuestos para poder tener una situación financiera más holgada. No obstante, Tiffany Watson, directora ejecutiva y asesora fiscal de All Aboard Financial, con sede en Tampa, Florida, está advirtiendo que se deben esperar cantidades menores para este 2024.

La razón de lo anterior es que, según explicó, ha habido una recuperación de la pandemia, además, el crédito tributario por hijos está disminuyendo, pero la deducción estándar aumentó. "Puede que lo equilibre, pero no mucho. Los contribuyentes deberían esperar recibir reembolsos menores este año".

Asimismo, se ha demostrado que, a pesar de los reembolsos, pocas veces los montos son destinados al pago de deudas, dado que una vez que dichas cantidades llegan a los bolsillos de las estadounidenses, el dinero suele destinarse a los gastos de fin de año. Lo anterior porque, generalmente, cerca de la temporada navideña es cuando los recursos son depositados a los contribuyentes.

Ante la situación, la recomendación de Watson es evitar gastar de más y no usar frecuentemente la tarjeta de crédito, además de establecer correctas metas financieras a lo largo del año. "Asegúrense de tener un plan fiscal, para que no espere un reembolso ni paguen al IRS, ese es el objetivo para llegar a una obligación de cero impuestos", compartió la experta.

Facebook Twitter Linkedin

Los contribuyentes deben esperar reembolsos menores. Foto: IRS

La recuperación de la pandemia puede no ser la mejor noticia para algunos estadounidenses

De acuerdo con The College Investor, una compañía de inversiones y finanzas personales, a medida que Estados Unidos está regresando a la normalidad después de la pandemia se están dejando de aplicar muchos programas que impulsaron las deducciones de impuestos en los últimos dos años. Por esta razón, la mayor parte de los contribuyentes verán un reembolso de impuestos mucho menor en 2024.

De acuerdo con información de Servicio de Impuestos Internos, (IRS por sus siglas en inglés), la declaración de impuestos promedio el año pasado fue de US$3.039, más de US$400 mayor que el año anterior. Sin embargo, los estímulos que se habían impulsado debido al Covid-19 están siendo finalizados, por lo que muchos contribuyentes deberán pagar más.

Lo que es más, de acuerdo con la compañía financiera, muchos estadounidenses podrían darse cuenta de que deben impuestos cuando nunca antes habían enfrentado esa situación. Debido al panorama actual la recomendación es tener todos los papeles en orden y realizar la declaración de impuestos lo antes posible, o bien, asesorarse con especialistas para poder cumplir en tiempo y forma.