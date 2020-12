Países Bajos confirma que clave la de Twitter de Trump era 'maga2020'

La Fiscalía de Países Bajos confirmó que un pirata informático neerlandés accedió al Twitter del presidente Donald Trump al descubrir que su contraseña era "maga2020" y anunció que no presentará cargos en su contra al tratarse de un "hacker ético" que avisó a las autoridades estadounidenses de la situación.



El "hacker" Victor Gevers hizo público a finales de octubre que había accedido a la cuenta personal de Twitter de Trump después de solo siete intentos con diferentes versiones de contraseña, hasta que dio con la correcta, que era "maga2020" (abreviatura en minúscula del eslogan de su campaña, Make America Great Again).



Además, Trump tenía el sistema de doble verificación desactivado, por lo que, al tratar de acceder, Gevers no necesitó enviar un mensaje al teléfono móvil o al correo del presidente para autorizar el acceso a la cuenta, algo que confirmaron los fiscales neerlandeses tras una investigación de la unidad cibernética de la policía nacional.



Aunque tanto Twitter como la Casa Blanca siempre negaron que esto hubiera ocurrido, la Fiscalía confirmó este miércoles que Gevers accedió finalmente a la cuenta, pero no aprovechó la situación para tuitear en nombre de Trump, leer sus mensajes privados, cambiar la clave o la foto de perfil, opciones posibles cuando se accede a una cuenta de Twitter.



Los intentos de alertar al presidente, a su equipo en la Casa Blanca, al de la campaña, e incluso a miembros de su familia sobre la seguridad de la cuenta de Twitter fracasaron, pero días después, los servicios secretos estadounidenses se pusieron en contacto con Gevers para agradecerle el aviso.



Trump cambió su clave y activó la doble verificación. Aunque la piratería informática es punible en Países Bajos, la Fiscalía consideró que Gevers había cumplido criterios para no ser imputado: se trata de un "hacker" ético, dedicado a la "divulgación responsable", y se puso en contacto con las autoridades bajo su nombre real, les avisó de la situación y les dio consejos sobre cómo arreglar la vulnerabilidad de la cuenta de Trump.



No es la primera vez que Gevers, de 44 años, logra acceder a la cuenta del presidente estadounidense. Ya en octubre de 2016, él y varios amigos dieron con la contraseña de Trump en una base de datos filtrada por piratas informáticos.



Entonces, Trump tenía "youarefired" ("estásdespedido", en inglés) como clave de acceso. Entre otros descubrimientos, dio con una base de datos china con información personal (teléfono, fechas de nacimiento, empleador, número de identidad o nacionalidad) y ubicaciones (con coordenadas GPS de lugares visitados) de 2,7 millones de habitantes de Xinjang, la provincia más grande de China y hogar de uigures, evidenciando que el Gobierno chino está monitoreando a esta minoría étnica en el país.

