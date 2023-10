Durante los últimos días, por medio de las redes sociales se han difundido una gran cantidad de videos, donde ciudadanos en Estados Unidos afirman que ‘es legal robar en el estado de California’, esto debido a la interpretación falsa a una nueva ley sancionada por el gobierno de este estado.

En los videos que rondan por las diferentes redes sociales, se puede ver a una gran cantidad de personas encapuchadas saqueando las tiendas de cadena de las diferentes ciudades del estado de California.

En diciembre de 2022, la agencia de noticias The Associated Press verificó como falsa la afirmación de que el robo es legal en California. La afirmación original, que se ha propagado en redes sociales, sostiene que las personas tienen el derecho de robar hasta 400 dólares en productos diariamente y que está permitido que los vendan.



La agencia de noticias señaló que el Código Penal de California sigue considerando ilegal cualquier tipo de robo. La confusión se pudo haber dado a partir de la aprobación en 2014 de la Proposición 47, que reclasificó algunos delitos que se consideraban graves como leves, siempre y cuando no hubiera violencia.



La Proposición 47 redujo el robo de propiedad no violento de un delito grave a un delito menor, lo que significa que las personas que son condenadas por este delito pueden recibir una sentencia de prisión de hasta un año, en lugar de hasta tres.

🇺🇸 | California aprobó una ley que prohíbe a empleados de tiendas confrontar a quienes intenten robarles, tras recientes normas que también despenalizan robos menores a $400. pic.twitter.com/X4mWTbkmvV — UHN Plus (@UHN_Plus) August 15, 2023

Sin embargo, el hecho de que el robo se considere un delito menor no significa que sea legal. El robo sigue siendo un delito y las personas que son condenadas por este delito pueden ser multadas, encarceladas o ambas cosas.

La cadena minorista Target cerró 9 tiendas en EE. UU.: ‘insostenibles por robos e inseguridad’



Durante los últimos días, la agencia de noticias internacionales EFE aseguró que: “La cadena minorista estadounidense Target informó que va a cerrar nueve tiendas en cuatro estados a partir del 21 de octubre debido al robo y crimen organizado que, según la empresa, amenazan la seguridad de los empleados y clientes "y hacen insostenible el desempeño comercial”.



Las tiendas que cerrarán son: Las tiendas de Harlem, en Nueva York; Seattle, en Washington; San Francisco, en Oakland, California; y la de Portland, en Oregon. Se sabe que la empresa dará a los empleados la posibilidad de transferirlos a otras ubicaciones.

Target es una corporación minorista estadounidense que opera una cadena de grandes almacenes e hipermercados de descuento Foto: iStock

“Sabemos que nuestras tiendas desempeñan un papel importante en sus comunidades, pero solo podemos tener éxito si el entorno de trabajo y de compras es seguro para todos”, indicó la compañía en un comunicado.



“De cara al futuro, seguimos comprometidos a atender a los clientes con más de 150 ubicaciones abiertas en los mercados donde se están produciendo los cierres y en Target.com”, agregó.

🇺🇲 | Así roban y destrozan una tienda Zara en California. pic.twitter.com/B9ODV5OGkN — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) October 1, 2023

