A pesar de las sugerencias del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y otros funcionarios del gobierno sobre una posible reducción del consumo o en la demanda de cocaína en Estados Unidos, las estadísticas oficiales en este país no muestran reducción alguna a lo largo de los últimos años.



A propósito, EL TIEMPO revisó, junto con expertos en este tema como Adam Isacson de la organización Wola, los datos que publica la Administración sobre Abuso de Drogas y Salud Mental de Estados Unidos (SAMHSA, por su sigla en inglés) y del informe que esta agencia produce: la Encuesta Nacional sobre Uso de Drogas y Salud (NSDUH).

SAMHSA es uno de los organismos principales dentro de la burocracia estadounidense que evalúa los movimientos en el consumo de drogas ilícitas al igual que otras sustancias como alcohol y tabaco.



Así mismo, se revisaron otros reportes sobre decomisos en puntos de frontera, precio y pureza de la droga en las calles de Estados Unidos.



En todos los reportes el indicador es el mismo. Es decir, no se han registrado alteraciones notorias en el mercado de este estupefaciente.



De hecho, lo que sí se registra es un considerable aumento en la cantidad de muertes por sobredosis de cocaína en Estados Unidos a lo largo de los últimos años.

En la última NSDUH, que fue publicado en diciembre del 2022 y que evalúa el 2021, Estados Unidos dice que aproximadamente el 0,6 por ciento de la población mayor de 12 años (unas 280 millones de personas) reportaron haber consumido cocaína en el mes anterior y un 1,7 por ciento de la población o 4.8 millones de personas a lo largo de todo el año (está cifra es más alta porque incluye a consumidores ocasionales).

El mismo informe del año 2021 (que evalúa el 2020) ubica el consumo del mes anterior también en 0,6 por ciento y el anual en 1,8 por ciento.



Las cifras de allí hacia atrás en los últimos 10 años oscilan entre un 0.5 por ciento en el año 2011 a 0.8 por ciento en 2017.



En promedio, a lo largo de la década pasada, las cifras más comunes son el 0,6 por ciento y el 0,7 de la población.



Dado que se trata de una encuesta con un margen de error, lo que muestran las estadísticas es que el consumo de coca en Estados Unidos a lo largo de esta última década ha permanecido estable.

“La información disponible en los reportes oficiales no muestra una disminución en el consumo de coca en Estados Unidos. Si bien es sorprendente que el consumo de cocaína en el país no haya aumentado tan rápido como los suministros estimados de cocaína, ciertamente no ha disminuido en los últimos 10 años”, dice Isacson.



Otros datos que sirven para evaluar el estado del mercado son el precio en las calles y su pureza.



En la evaluación más reciente que hizo la ONU, que no incluye sino datos hasta el 2020, el precio promedio de un kilo de Estados Unidos es de unos 45.000 dólares mientras que el gramo en las calles se negocia a unos 80 dólares.



Lo mismo sucede con el caso de la pureza. Cifras muy similares a las de los años anteriores.

Ese dato es importante porque si la coca colombiana hubiera inundado el mercado de Estados Unidos su precio en las calles y por kilo habría caído y su pureza quizá aumentado, y viceversa en caso de existir escasez.



Otro valor que se emplea para “medir” el flujo de coca hacia Estados Unidos es el de los decomisos en puntos de entrada.



De acuerdo con el reporte más reciente de la DEA sobre tendencias de drogas en Estados Unidos en el 2020, si bien durante el 2019 el coronavirus causó algunas disrupciones en el mercado, la cantidad de coca decomisada permaneció más o menos estable (26.000 kilos de coca aproximadamente) si se descuenta un enorme cargamento que fue detectado en Filadelfia, pero cuyo destino final era Bélgica.

Acciones de la Fuerza Pública contra los cultivos ilícitos. Foto: Ejército Nacional

En ese mismo reporte, la DEA sostiene que la disponibilidad de coca colombiana durante el 2020 permaneció estable.



Donde sí se han presentado aumentos de consideración es en el número de muertos por sobredosis que involucran cocaína. En el año 2014 se documentaron unas 2.000 muertes por consumo de cocaína (sin mezclas con otras drogas).

En 2021, de acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas (NIH), fueron poco menos de 5.000. Es decir, más del doble.



“Las muertes por sobredosis de drogas relacionadas con la cocaína aumentaron marcadamente, de 6784 en 2015 a 15.883 en 2019. De 2019 a 2021, las muertes relacionadas con la cocaína aumentaron casi un 54 por ciento a 24.486 muertes”, dice este informe, que atribuye al fentanilo el agudo ascenso (combinado con coca).



Algo que ha comenzado a preocupar a las autoridades en Washington.



En términos generales, no obstante, la información recopilada por este diario de fuentes oficiales de Estados Unidos es que el mercado de la cocaína en ese país no presenta mayores alteraciones.



Dicho eso, sí hay algunos matices. En una entrevista con este diario, el ex subsecretario de Estado para Asuntos de Narcotráfico Internacional y exembajador en Colombia, William Brownfield, sostiene que la sobreproducción de coca que se viene presentado en Colombia (dice que es de unos 350 por ciento desde el 2015) estaría encontrando otros mercados fuera de Estados Unidos, principalmente América Latina, Europa y Asia.

William Brownfield fue embajador de Estados Unidos en Venezuela, Colombia y Chile. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

En otras palabras, el excedente que no tiene salida en Estados Unidos -pues la demanda es estable- se estaría desplazando a otros destinos. Eso también podría explicar la caída del precio de la hoja de coca en Colombia pues hay demasiada y no todos los mercados pagan al mismo valor que el de Estados Unidos.



Lo otro que dice Brownfield, y en esto si se alinea un poco con el presidente Petro, es que en Estados Unidos la principal preocupación ahora es el fentanilo, pues está causando más de 100.000 muertes anuales por sobredosis. Eso no quiere decir, afirma, que haya desaparecido la alarma por la coca.



De hecho, sostiene, el tema con Colombia por la alta producción del estupefaciente podría calentarse ahora que han llegado los republicanos a controlar la Cámara de Representantes y por las campañas políticas de cara a las elecciones del 2024 donde el consumo y tráfico de drogas, en general, va a figurar alto.



Otro elemento muy importante a considerar es que este tipo de fenómenos tienden a ser medidos de manera retrospectiva y Estados Unidos por lo general maneja datos que vienen hasta con dos años de retraso.



En este momento las estadísticas indican que hay estabilidad en este mercado. Pero una sobreproducción de coca en Colombia podría traducirse en la oferta de droga más barata que inunde el mercado de Estados Unidos y amplié el universo de nuevos consumidores.



Algo que podría ya estar pasando, pero solo verificable en un par de años cuando aparezcan las cifras del presente.



SERGIO GÓMEZ MASERI

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

WASHINGTON