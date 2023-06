El gobierno de Estados Unidos ofrece diferentes alternativas para obtener la ciudadanía de ese país. Una de estas beneficia a quienes sean o hayan sido parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses.



"Si usted sirve o ha servido en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y le interesa convertirse en un ciudadano estadounidense, puede ser elegible a solicitar la naturalización bajo ciertas provisiones especiales de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA)", así lo anuncia la página oficial de U.S. Citizenship and Immigration Services.

Para poder solicitar la naturalización, los militares deben cumplir con todos los requerimientos de cualquiera de las secciones 328 o 329 de INA, para así, poder llenar y presentar el Formulario N-400 bajo la sección que corresponde a cada persona.



Estas secciones y formulario son las reglas que establece Estados Unidos para acceder a la ciudadanía.



La sección 328 de INA está dirigida para todos los militares que prestaron sus servicios durante tiempos de paz.



Por su parte, la sección 329 de INA es concedida para todos los militares que prestaron sus servicios durante un período de conflicto.

Bandera de Estados Unidos. Foto: iStock

Caso 1: personas que haya servido en tiempos de paz

Según dice U.S. Citizenship and Immigration Services, estos son los requerimientos para solicitar la naturalización si presto servicio durante tiempos de paz:



- Tener 18 años de edad o más.



- Haber servido honorablemente en las Fuerzas Armadas de EE. UU. durante un periodo o periodos que sumen un año.



- Haber presentado el Formulario N-426, Certificación de Servicio Militar o Naval, al momento en que presentó el Formulario N-400, si usted está actualmente en servicio, o una fotocopia de un documento de licenciamiento oficial para todos los periodos de servicio si usted no está actualmente en servicio activo.



- Demostrar que, si fue separado del servicio militar, haya sido bajo condiciones honrables.



- Ser un residente permanente legal al momento de su entrevista de naturalización.



- Cumplir con ciertos requisitos de residencia y presencia física.



- Demostrar dominio del idioma inglés, a menos que cualifique para una exención o excepción.



- Demostrar conocimiento de la historia y el gobierno de EE. UU., a menos que tenga una exención o excepción.



- Demostrar buen carácter moral durante al menos 5 años antes de presentar el Formulario N-400 y hasta que se naturalice.



- Demostrar que está adherido a los principios de la Constitución de Estados Unidos.

Caso 2: personas que hayan servido durante periodos de hostilidad

Según U.S. Citizenship and Immigration Services estos son los "periodos designados de hostilidad":



- 6 de abril de 1917 al 11 de noviembre de 1918.

- 1 de septiembre de 1939 al 31 de diciembre de 1946.

- 25 de junio de 1950 al 1 de julio de 1955.

- 28 de febrero de 1961 al 15 de octubre de 1978.

- 2 de agosto de 1990 al 11 de abril de 1991.

- 11 de septiembre de 2001 hasta el presente.



Si usted prestó servicios en alguna de las fechas anteriores, estos son los requerimientos para solicitar la naturalización según la entidad:



- Haber servido de manera honrable en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos durante un periodo designado de hostilidad, y si fue separado, haya sido bajo condiciones honrables por sus periodos de servicio cualificados;



- Haber presentado el Formulario N-426, Certificación de Servicio Militar o Naval, al momento en que presentó el Formulario N-400, si usted está actualmente en servicio, o una fotocopia de un documento de licenciamiento oficial para todos los periodos de servicio si usted no está actualmente en servicio activo.



- Ser residente permanente legal o haber estado físicamente presente en Estados Unidos al momento de alistamiento, realistamiento, prolongación, o asignación en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.



- Demostrar dominio del idioma inglés, a menos que cualifique para una exención o excepción.



- Demostrar conocimiento de la historia y el gobierno de EE. UU., a menos que tenga una exención o excepción.



- Demostrar buen carácter moral por un mínimo de 1 año antes de presentar su Formulario N-400 y hasta que se naturalice.



- Demostrar que está adherido a los principios de la Constitución de Estados Unidos;



- Un solicitante que presenta a base de servicio militar durante periodos de hostilidad está exento de los requisitos generales de naturalización de residencia continua y presencia física continua.

¿Cómo solicitar la naturalización?

En muchas instalaciones militares estadounidenses hay un coordinador designado de USCIS (agencia gubernamental que supervisa la inmigración legal a Estados Unidos), por ello, es posible acudir presencialmente para requerir el apoyo con el proceso de naturalización.



De igual manera, se puede completar la solicitud por medio digital creando una cuenta de USCIS y presentando el Formulario N-400 en línea.



Adicionalmente, si se está prestando actualmente servicio militar, se puede acudir a la cadena de mando para solicitar una certificación del servicio militar honorable en el Formulario N-426, Certificación de Servicio Militar o Naval.



En cambio, si hubo una desvinculación con las Fuerzas Armadas, se debe enviar la solicitud completa junto con todos los materiales requeridos a las direcciones que las autoridades definen en su página web.

A tener en cuenta

Para el evaluó de las solicitudes se verificará la identidad de los individuos por medio de huellas dactilares y se programará una entrevista en una oficina local de USCIS.



En dicha cita se evaluará la elegibilidad a la naturalización y se comprobarán los conocimientos de inglés y educación cívica.



Posteriormente, si la respuesta es afirmativa, se informará la fecha para que el solicitante pueda prestar el Juramento de Lealtad y con ello, se convierta en ciudadano estadounidense.





ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO