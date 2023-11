Conmoción por la muerte de una niña en Florida: un camión de la policía fue el culpable

Un par de días después de la cena de Acción de Gracias, la niña de 5 años Jalina "Lina" Anglin falleció en Aburndale, Florida, luego de que un camión de la policía que respondía una emergencia se impactará contra el auto de su madre en la intersección de la autopista 92 y el bulevar Havendale.

El accidente fatal ocurrió el sábado 25 de noviembre por la noche. Lina había celebrado Acción de Gracias con su padre Daniel Harrell, sus hermanos y su madrastra, Cheyenne Larkin, reportó WFLA. Luego de un par de días, su madre la recogió para llevarla a casa.

“Le di su último baño. La vestí. Entró y me dijo adiós y que me quería”, contó Cheyenne. “Ella dijo adiós a todo el mundo y se fue, y luego, como 10 minutos más tarde, su mamá me llamó gritando”, dijo el padre de Lina, quien está conmocionado ante la pérdida de su hija.

La pequeña Lina de 5 años había pasado los últimos días feliz, jugando con sus hermanos y disfrutando de la reunión familiar. Cuando su mamá la recogió en Winter Heaven tenía buen ánimo y estaba feliz. Fue mientras manejaban a casa, que un camión de la policía impactó el auto en el que viajaban.

La mamá de Lina se detuvo ante un semáforo en rojo en la intersección de la autopista 92 y el bulevar Havendale. Cuando la señal cambió a verde, avanzaron. Según las autoridades, la madre de la menor oyó sirenas, pero siguió adelante cuando otro auto se movió. En ese momento su auto fue embestido por un vehículo de la policía que iba en camino a responder a un incidente.

Se llevará a cabo una investigación por la muerte de Lina Anglin



El sargento Danny Swan, quien conducía el vehículo oficial, salió ileso. La mamá de Lina sufrió una fractura de muñeca; y, la menor, quien iba sentada en el asiento trasero, falleció en el hospital. La familia asegura que la niña llevaba puesto el cinturón de seguridad, aunque las autoridades del condado de Polk están llevando a cabo una investigación.

El auto en el que viajaba la menor fue impactado por un camión de la policía. Foto: Oficina del Sheriff del condado de Polk

El padre de Lina reveló que vio su cuerpo y que tenía marcas de quemaduras del cinturón de seguridad. “Su madre no es tan irresponsable. Es una madre perfecta. Cuidó de Lina lo mejor que pudo”, dijo Daniel Harrell.

"El sargento Swan está devastado. A pesar de que estaba en su derecho de pasar a través de la luz roja para acudir a la emergencia, esto no lo hace mejor para él o para la familia de la niña que ha fallecido", dijo el sheriff Grady Judd en una entrevista con WESH.

“Esto es terrible. Es trágico y nunca debería haber ocurrido”, dijo la pareja del Daniel Harrell. “Su cumpleaños se acerca, es en enero. Se suponía que iba a cumplir seis años. La Navidad está a la vuelta de la esquina. Todavía tengo regalos bajo el árbol con su nombre”, reveló la madrasta de la niña, quien también declaró que la familia no volverá a ser la misma sin Lina, quien era una niña brillante, juguetona y amante de las princesas.