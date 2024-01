Conmoción por la madre latina que busca a su hija de 15 años desaparecida en Texas

Los familiares de Aleena Aguilar siguen buscando a la joven de 15 años desaparecida, que fue vista por última vez el sábado seis de enero en San Antonio, Texas. La policía local ha emitido un boletín de búsqueda y su madre pide ayuda para encontrarla, ya que sufre depresión y cree que puede estar con alguien 11 años mayor que ella.

De acuerdo al boletín publicado por la Policía de San Antonio, la joven fue vista por última vez el seis de enero, en el bloque 1000 de Desert Willow, cerca de Marbach Road en el lado oeste de la ciudad. “Ella me habló y me dijo que estaba bien, pero que no iba a regresar a la casa”, dijo Velma Fernández, madre de Aleena, en entrevista con Noticias Telemundo.

Aleena Aguilar, a quien también llaman Lina, es una joven de 15 años que mide 1,70 metros, pesa cerca de 68 kilos, tiene el pelo lacio hasta los hombros y lleva una perforación en la nariz. La última vez que hubo contacto con ella, vestía pantalones de pijama negros, un suéter negro, Crocs negros y llevaba un bolso Michael Kors de color canela y negro.

Aleena podría estar con un hombre 11 años mayor que ella



“Ella es sobreviviente de un caso, que ahora tenemos abierto, de una persona que la lastimó mucho, ella está emocionalmente herida”, señaló su madre, quien dijo que la joven sufre depresión y que podría encontrarse con un hombre que la buscaba desde antes.

Facebook Twitter Linkedin

Los familiares de Aleena piden ayuda para localizarla, sospechan que podría encontrarse con un hombre mayor que ella. Foto: Departamento de Policía de San Antonio

“Es un señor que yo no conozco muy bien, yo nada más sé que la he visto y él estaba diciendo a mi hija que le daba dinero y cosas. Estoy buscando también a esa persona que se meta la policía para que si él tiene a mi hija o ha hablado con ella… esta persona es una persona de 26 años, eso es una persona grande, él es hermano de la gente que nos rentaba la casa”, señaló la madre de Aleena.

Si usted observa a una joven con la descripción de Aleena Aguilar o tiene información que pueda llevar a dar con su paradero, por favor contacte a la policía de San Antonio en el número 210-207-7660.