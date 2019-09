Congreso exige a abogado de Trump entregar documentos sobre Ucrania

Tres comités de la Cámara de Representantes de EE. UU. requirieron formalmente este lunes a Rudy Giuliani, abogado personal del presidente, Donald Trump, que entregue al Congreso varios documentos sobre su relación con Ucrania, en medio de la polémica generada sobre un posible abuso de poder del mandatario.

"De conformidad con la investigación de juicio político de la Cámara de Representantes, transmitimos una citación que le obliga a presentar los documentos establecidos en el calendario adjunto antes del 15 de octubre", escribieron los presidentes de los comités de Inteligencia, Asuntos Exteriores y de Supervisión de esa cámara.

En esa carta dirigida a Giuliani, argumentaron que el letrado "admitió en televisión nacional que, mientras se desempeñaba como abogado personal del presidente, le pidió al gobierno de Ucrania que atacara al exvicepresidente Joe Biden".



"Nuestra investigación incluye acusaciones creíbles de que actuó como agente del presidente en un plan para promover sus intereses políticos personales al abusar del poder de su cargo", señalaron.



Esta acción forma parte de la investigación para iniciar un juicio político contra Trump en el Congreso estadounidense, anunciada la semana pasada por la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, a raíz de una conversación telefónica que sostuvo en julio con su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski, en la que le pidió investigar a Biden y su familia por presunta corrupción en ese país lo que ha provocado la ira del mandatario.

Joe Biden, exvicepresidente de EE.UU. y actual precandidato demócrata. Foto: Bloomberg

Uno de los firmantes de esta petición fue el legislador demócrata Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia y a quien Trump acusó hoy de "traición".



Trump sugirió que Schiff podría ser "arrestado por traición" al acusarle de exagerar durante su declaración ante el congreso el contenido de su llamada con el presidente ucraniano ya que "no tenía relación alguna" con lo que dijo durante la conversación.



La llamada entre Trump y Zelenski provocó que un funcionario -un agente de la CIA, según el diario 'The New York Times'- presentara una queja interna, que tras una pugna política entre el Congreso y el Gobierno se hizo pública esta semana y provocó el inicio del proceso para un juicio político o proceso de destitución.



Según la queja desvelada por el Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, el espía se quejaba "de que el presidente está utilizando el poder de su cargo para solicitar la interferencia de un país extranjero en las elecciones estadounidenses de 2020".



Efe