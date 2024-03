Este es plan de Estados Unidos para contrarrestar influencia de China en América Latina

Legisladores en el Congreso estadounidense presentaron este miércoles un histórico proyecto de ley que promete millonarias inversiones en América Latina y el Caribe como estrategia para contrarrestar la creciente influencia de China en la región al igual que un camino para que países como Colombia puedan ingresar al Tratado de Libre Comercio que existe entre Estados Unidos, México y Canadá (TLCAN).

El proyecto fue presentado de manera simultánea tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes por congresistas de ambos partidos -Republicano y Demócrata- y cuenta desde ya con el visto bueno de la Casa Blanca.

El proyecto, de acuerdo con fuentes legislativas, destinaría hasta 150.000 millones de dólares en diversos programas que buscan promover la relocalización de empresas que actualmente operan desde China (near shoring) para que regresen tanto a Estados Unidos como a países del hemisferio, al igual que enormes créditos para promover proyectos de infraestructura en la región.

Los fondos saldrían de una modificación al sistema de importaciones con el que se busca, de paso, “castigar” a Pekín.

Actualmente, las empresas chinas que exportan productos por debajo de los 800 dólares no tienen que pagar aranceles de ingreso a Estados Unidos. Muchas de ellas, especialmente las que se dedican a la venta de prendas de vestir y otros artículos, evaden la tarifa exportando de manera directa y al menudeo.

El proyecto, en caso de ser aprobado, impondría aranceles a todas las exportaciones de China sin importar el valor. El recaudo de ese nuevo impuesto, que se estima cercano a los 150.000 dólares, se reinvertiría en programas que beneficien a la región.

Aunque las versiones de la Cámara y Senado discrepan en algunos puntos, ambos llevan el mismo nombre: 'El Acto para las Américas'.

“Hoy es un día monumental. Estamos redefiniendo el liderazgo de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Estamos aquí para el proyecto de comercio e inversión más importante en la historia de Estados Unidos frente a nuestros vecinos latinoamericanos. En pocas palabras, este proyecto de ley va a proporcionar las herramientas para traer empleos de manufacturas de regreso a Estados Unidos para ampliar nuestras alianzas en América Latina y para contrarrestar la amenaza que representa la China comunista en nuestro continente”, dijo la representante republicana María Elvira Salazar, una de las ponentes de la ley.

Según Salazar, en las últimas dos décadas, China se ha convertido en el principal socio comercial de la región. Su plan, dijo, no solo es desplazar a Estados Unidos en términos comerciales, sino penetrar ideológicamente a la región dando oxígeno a dictaduras como las que existen en Venezuela, Cuba y Nicaragua, pero con la intención de ampliar esa huella.

“Para eso es esta ley. Para contrarrestar a China y sacar su influencia de este hemisferio”, añadió la legisladora.

Algo parecido dijo el representante demócrata Adriano Espaillat, que copatrocinó el proyecto junto a Salazar.

“Esta es la iniciativa legislativa con más poder de transformación para el hemisferio occidental en por lo menos dos décadas. Es una herramienta de miles de millones de dólares para la creación de empleo en el Caribe Centro y Sur américa. Que ayudará a detener las causas profundas de la inmigración al atraer empleos y poner más dinero en los bolsillos de las familias trabajadoras”, dijo.

¿Cómo funcionaría en la práctica?

El proyecto destinaría en principio unos 60.000 millones de dólares para la reubicación de empresas y otros 30.000 millones de dólares en incentivos fiscales para la inversión de infraestructura crítica como carreteras, puertos y aeropuertos.

También incluye fondos para promover tanto a la industria textilera como a los fabricantes de equipos médicos en la región e incluye fondos para un programa de transformación energética que busca abaratar los costos para los consumidores.

Así mismo, crearía la Universidad de las Américas, un nuevo centro educativo para formar a los empresarios y líderes del futuro.

Pero dijo la representante Salazar, la “joya de la corona” de la ley es el acceso que tendrán ciertos países de la región al tratado de libre comercio ya existentes con México y Canadá.

“Este es el gran premio de esta ley. Ofrecemos una ruta para que los países de la región ingresen a lo que es el acuerdo comercial más importante del mundo. Un ingreso al club de los grandes”, dijo la representante.

Según fuentes legislativas, el acceso estaría reservado inicialmente solo a los países que son miembros del La Sociedad de América para la Prosperidad Económica (APEP por su sigla en inglés), que se creó en la Cumbre de las Américas del 2022 y de la cual Colombia hace parte.

En principio, los países interesados tendrían que hacer ajustes legislativos para alcanzar los mismos estándares del TCLAN y luego firmarían un memorando de entendimiento para pedir el ingreso, que no requería aprobación del Congreso de Estados Unidos.

Dicho eso, el ascenso estaría condicionado a ciertos criterios, entre ellos solidez y respeto a la democracia, aplicación de la ley y combate a la corrupción.

Salazar dijo, no obstante, que, si bien Colombia es el candidato número uno para ingresar, el gobierno del presidente Gustavo Petro tendría que demostrar su seriedad frente a esos temas.

“Colombia está más que bienvenida. Diría que es el primer país que debería ingresar. Pero hay condiciones. El gran telón de fondo es que debe haber gran respeto por la democracia y las instituciones del país. Sea el presidente que sea para poder estar dentro de este tratado de libre comercio que es el gran premio de esta ley. Y si no las siguen el país puede ser retirado. A diferencia de los otros TLC que no se pueden rescindir, está ley si permite retirar o expulsar un país donde no se sigue la democracia”, le dijo Salazar a este diario.

