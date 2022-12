El congreso estadounidense rechazó esta semana dos enmiendas que buscaban prohibir la aprobación de fondos para la fumigación aérea en Colombia y forzar al Departamento de Defensa para que compartiera información de inteligencia relacionada a la violación de derechos humanos que se cometieron en el país durante los años del conflicto armado.



La negativa llamó la atención pues va en contra de los deseos del nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro y de un sector del Congreso colombiano. De hecho, 34 senadores del país habían enviado una carta a sus colegas estadounidenses pidiendo aprobar las disposiciones.

Las enmiendas fueron incluidas inicialmente por la representante Alexandria Ocasio-Cortez en el Acto de Autorización para la Defensa año 2023, que fue aprobado la semana pasada por la Cámara de Representantes y sin que existiera oposición alguna a los textos que se referían a Colombia.



El primero estipulaba que "ningún fondo autorizado por este acto para el departamento de Defensa puede ser usado de manera directa para respaldar, asistir, realizar o contribuir a la fumigación área de cultivos en Colombia".



El segundo pedía al Departamento de Estado reportar toda información relevante sobre violaciones de derechos humanos en el país cometidas en el país por miembros de las fuerzas armadas y la colaboración de estas con las fuerzas de seguridad de EE. UU.

El presidente Gustavo Petro.



Sin embargo, esta semana las enmiendas fueron eliminadas de la ley en el proceso de conciliación con el Senado.



En la carta, conocida en exclusiva por este diario, los senadores colombianos le pedían al Congreso de EE. UU. mantener las disposiciones. Por un lado, les dicen que el propio gobierno colombiano se opone a la fumigación aérea y que la aprobación de la enmienda enviaría Wun fuerte señal de que el apoyo de EE.UU, a esa política ha concluido".



Así mismo, añaden que la documentación sobre violaciones de derechos humanos ayudaría en el propósito de lograr la "paz total que anhelamos".



Desde hace varios años, Ocasio-Cortez viene intentando aprobar enmiendas similares para prohibir el apoyo de EE. UU. a la fumigación y más transparencia frente a violaciones de Derechos Humanos en el país.



Hasta ahora siempre habían sido derrotados, en gran parte porque los gobiernos colombianos anteriores hicieron lobby para que no fueran aprobados. En particular el de Iván Duque, que procuró restablecer la fumigación luego que la Corte Constitucional la prohibiera desde el año 2015.



Sin embargo, los interesados esperaban un resultado distinto ahora que Petro es presidente y ha sido claro en su oposición a la aspersión aérea como mecanismo para controlar los cultivos ilícitos y frente al trabajo de la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



Annee Lorentzen of Just Foreign Policy, an NGO that supported the amendments:



"Es decepcionante que el liderazgo el congreso de EE.UU. no haya tomado esta oportunidad para mostrar a los colombianos y a otros en todo el hemisferio que este es el comienzo de un nuevo capítulo más respetuoso en la política de Estados Unidos hacia la región La fumigación aérea fue un fracaso total para detener el narcotráfico y solo victimizó a los colombianos más vulnerables. Y envía una señal preocupante que el liderazgo del Congreso de los EE. UU. elimine el lenguaje aprobado por la Cámara de Representantes a pesar de que los sucesivos gobiernos colombianos se han opuesto a la práctica”, le dijo a EL TIEMPO Annee Lorentzen, de Just Foreign Policy, una de las ONG que apoyó la iniciativa de Ocasio-Cortez.



Para esta activista, además, la Comisión de la Verdad ya había revelado que el Pentágono tuvo su rol en el conflicto colombiano y por eso era clave obtener la documentación.



¨La Cámara de Representantes -sostuvo Lorentzen- votó para exigir que el Departamento de Defensa brinde transparencia sobre su papel y conocimiento de las violaciones de derechos humanos durante el conflicto, lo que habría ayudado a los formuladores de políticas tanto en Colombia como en los EE. UU. a garantizar que estas políticas dañinas no se repitan. Eliminar esta disposición fue un error, ya que hace parecer que el Pentágono quiere evitar la transparencia y la rendición de cuentas sobre su papel en este trágico período de la historia de Colombia".



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

