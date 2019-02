Aceptan parte del dinero del muro para evitar nuevo cierre de Gobierno

Republicanos y demócratas en el Congreso de Estados Unidos anunciaron este lunes un acuerdo tentativo para evitar un nuevo cierre parcial administrativo, el viernes, que incluye financiación para el muro fronterizo.



"Hemos alcanzado un acuerdo en principio entre nosotros en todo lo que se refiere a seguridad nacional y las otras seis leyes", afirmó a periodistas el senador republicano Richard Shelby, quien explicó que la proximidad de un nuevo cierre administrativo puso en alerta a los legisladores.

El pacto incluye unos 1.375 millones de dólares para construir unos 88,5 kilómetros

de muro fronterizo con México, según The Washington Post, lejos de los 5.600 millones de dólares que reclamaba el presidente Donald Trump para unos 322 kilómetros.



El acuerdo debe contar ahora con el visto bueno de Trump, que aún no se ha pronunciado al respecto y que tiene que ratificarlo si el Congreso llega a aprobarlo para que así sirva para evitar el cierre administrativo cuando se agoten los fondos actuales el viernes. Preguntado Shelby sobre si la Casa Blanca apoya el acuerdo, este respondió: "Eso creemos. Eso esperamos".



Por su parte, la congresista demócrata Nita Lowey, que participó de las negociaciones, dijo que la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, apoya el pacto y que esperan presentar un proyecto de ley definitivo este miércoles.

"Algunos se alegrarán, otros no se alegrarán", agregó Lowey, sobre cómo recibirán sus colegas demócratas el acuerdo. Demócratas y republicanos llevaban semanas negociando después de que el desacuerdo entre ambos sobre la seguridad fronteriza produjese entre diciembre y enero un cierre administrativo de 35 días, el más largo de la historia en Estados Unidos.



Los demócratas habían reclamado una importante reducción de camas en los centros de detención de inmigrantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), lo que llevó a suspender las negociaciones durante el fin de semana. Sin embargo, los demócratas renunciaron finalmente a esa demanda, según The Washington Post.



"No solo no quieren darnos dinero para el muro, tampoco quieren darnos el espacio para detener a asesinos, criminales, narcotraficantes y traficantes de personas", había afirmado el lunes Trump, quien también dijo que evitar el nuevo cierre administrativo "depende de los demócratas".

Con un ojo en las elecciones

Con un ojo en la elección presidencial de 2020, donde pretende buscar un segundo mandato, el presidente aprovechó el mitin en El Paso para criticar a Beto O'Rourke, estrella en ascenso del Partido Demócrata que celebró otra manifestación no muy lejos de allí.



El exlegislador, que en noviembre estuvo a punto de arrebatarle al republicano Ted Cruz la banca en el Senado por Texas y que prometió decidir sobre sus posibles ambiciones presidenciales para fines de febrero, pidió que "las mentiras y el odio" se encuentren "con la verdad y la visión positiva, ambiciosa incluso, para el futuro de la frontera mexicano-estadounidense".



La manifestación, organizada por varias oenegés, tuvo como objetivo denunciar "la obsesión de Trump con el muro fronterizo y el prisma deformante con el que describe la vida en El Paso".



La semana pasada, en su discurso anual ante el Congreso, el mandatario citó la ciudad como ejemplo. "Tenía una tasa extremadamente alta de delitos violentos y era considerada una de las ciudades más peligrosas del país", dijo.



"Desde que se colocó una barrera poderosa, El Paso se ha convertido en una de las ciudades más seguras del país", aseguró el presidente. Sus argumentos no agradaron a todos sus habitantes



