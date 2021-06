Congresistas de EE.UU. presentan resolución de apoyo para Colombia 

Representantes a la Cámara y Senadores del partido republicanos, en su mayoría del estado de la Florida, presentaron ante el Congreso estadounidense dos resoluciones separadas en las que piden que se apoye a Colombia en estos momentos de crisis.



La resolución de la Cámara fue introducida por Mario Díaz-Balart (Florida, cubano americano), María Elvira Salazar (Florida, hija de exiliados cubanos), Carlos Giménez (Florida, cubano americano) y Michael Waltz (Florida, ex militar).



En el caso del Senado la firman Marco Rubio (Florida, cubano americano), Ted Cruz (Texas, hijo de cubano americano) y Rick Scott (Florida).



Lea más: EE. UU. no alcanzará la meta de vacunación fijada para el 4 de julio

En ambas resoluciones los congresistas hacen un llamado para que se respalde un país que consideran uno de los más fuertes aliados de EE.UU. en el Hemisferio y expresan su oposición a cualquier intento por desestabilizar la democracia colombiana.



Piden, además, que se ayude al país en su lucha contra el Covid-19 y que EE.UU. le done vacunas contra la enfermedad que le estén sobrando.



En la resolución de la Cámara los legisladores expresan que el derecho a la libertad de expresión, protesta pacífica y otros derechos humanos son inalienables y que cualquier uso de fuerza excesiva contra manifestantes debe ser investigado.



Condenan también el bloqueo en el suministro de productos y servicios esenciales y la violencia contra ciudadanos inocentes y sus empresas, al igual que la posible intervención de los regímenes en Cuba, Venezuela e Irán.

Facebook Twitter Linkedin

Senador de EE. UU. Marco Rubio y la vice presidenta Marta Lucía Ramírez. Foto: Vicepresidencia





Ambas resoluciones sostienen que tanto el Eln como las disidencias de las Farc están tratando de desestabilizar al país y condenan en los más duros términos el atentado contra una base militar en Cúcuta la semana pasada, que dejó 34 heridos y se atribuye al primero de estos dos grupos criminales.



Por el momento a las resoluciones no se han sumado legisladores del partido demócrata.



Aunque no producen efectos concretos -como las leyes- su intención es crear interés y elevar el debate sobre un tema particular.



De todas maneras, deben ser aprobadas por una mayoría de miembros en ambas cámaras para contar con todo el peso del congreso estadounidense.



Algo que muchas veces sucede pero en otras ocasiones no avanzan y termina expirando al final del período legislativo.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68

-Delta plus: la nueva variante del coronavirus que preocupa al mundo

-¿Trump propuso encarcelar en Guantánamo a enfermos de coronavirus?