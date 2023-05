El legislador republicano por Nueva York George Santos, famoso por la maraña de falsedades que urdió para ser elegido, fue arrestado este miércoles e imputado por trece cargos, según informó el Departamento de Justicia.



Los trece cargos tienen que ver con delitos de fraude, lavado de dinero, robo de fondos públicos y falso testimonio, según el documento oficial.



Santos comparecerá esta misma tarde ante una juez federal en el distrito de Central Islip, en el condado de Suffolk, al este de Nueva York.



(Además: ¿Qué viene para migrantes en EE. UU. tras fin del Título 42 este jueves? Habla experto)

George Santos, el congresista republicano cuyas mentiras han ocupado grandes titulares en los medios desde su elección el año pasado, fue acusado por el Departamento de Justicia, informaron medios locales el martes, un día después, las autoridades informaron su arresto e imputación por trece cargos.



(También: La tasa de inflación en Estados Unidos baja una décima y se ubicó en 4,9 % en abril)



Santos, de 34 años, reconoció fabricar buena parte de su biografía, incluyendo su nombre real, su religión (afirmó falsamente ser judío), su escolaridad y su experiencia laboral al presentarse a las legislativas el año pasado en busca de un escaño en la Cámara, en representación de áreas de Long Island, Nueva York.

El Departamento de Justicia recuerda que Santos es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero si eso sucede "se enfrenta a una pena máxima de veinte años de cárcel por los cargos más graves".



Santos comparecerá este miércoles en la tarde ante una juez federal en el distrito de Central Islip, en el condado neoyorquino de Suffolk (Long Island) por el que él había sido elegido en las elecciones de 2022 por el Partido Republicano, que todavía no lo ha desautorizado en Washington pese a la acumulación de pruebas contra él.

➡️ Este miércoles le presentan cargos al congresista republicano George Santos.



➡️ Santos ha sido acusado de mentir sobre su curriculum académico, su pasado y su situación financiera, además de otra serie de delitos.



Informa @ClaudiaUceda pic.twitter.com/I0d3xWcNjk — Univision Noticias (@UniNoticias) May 10, 2023

El congresista también es acusado de malversar y falsificar fondos de campaña y de acosar sexualmente a un hombre al que supuestamente su oficina ofreció empleo y luego se retractó cuando rechazó sus avances.



Santos ha rechazado renunciar, pese a los llamados por parte de otros congresistas, tanto del Partido Republicano al que pertenece, como de demócratas. En una entrevista con el presentador de televisión Piers Morgan a principios de este año, admitió haber mentido en su hoja de vida.



(Le puede interesar: ¿Por qué África es el continente más pobre del mundo? Estos son los motivos)



"He sido un terrible mentiroso" en algunos temas, reconoció. "No era sobre engañar a la gente, era para ser aceptado por el partido", explicó.



El Presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy dijo que "revisaría los cargos" antes de considerar si Santos debe, o no ser removido del Congreso.

Noticia en desarrollo...



EFE