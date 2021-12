La fotografía navideña publicada este fin de semana por el congresista estadounidense Thomas Massie, en la que se le ve acompañado por familiares fuertemente armados y pidiendo municiones a Santa Claus ha causado revuelo en el país, solo pocos días después de otra matanza en una escuela secundaria en Oxford, Michigan.



Massie, legislador republicano por Kentucky, publicó en Twitter la imágen en la que se le ve sonriente y armado junto a seis de sus familiares, quienes también empuñan armas, junto a un árbol de Navidad.

“¡Feliz Navidad! Posdata, Santa, por favor trae munición”, escribió el congresista.



El mensaje de Massie se convirtió en tendencia en las redes sociales, especialmente debido a que la semana pasada el país vivió una nueva tragedia, cuando un estudiante de 15 años asesinó a cuatro compañeros e hirió a otros siete en un tiroteo en un instituto de Oxford (Michigan).



La publicación provocó una rápida protesta, encabezada por los padres de víctimas de tiroteos escolares y de compañeros legisladores.



El demócrata John Yarmuth, salió rápidamente al paso del comentario de su colega y remarcó que “no todo el mundo en Kentucky es un insensible”.



Yarmuth también tachó la imagen como algo “vergonzoso”. Agregó que ese tipo de mensajes de los republicanos a favor de las armas “restriegan abiertamente el asesinato de niños en nuestras caras como si hubieran anotado un touchdown (anotación del football americano)”.



Merry Christmas! 🎄

ps. Santa, please bring ammo. 🎁 pic.twitter.com/NVawULhCNr — Thomas Massie (@RepThomasMassie) December 4, 2021

Incluso el legislador recibió críticas por parte de miembros de su propio partido. Adam Kinzinger, un congresista republicano por el estado de Illinois, expresó en su cuenta de Twitter que apoyaba los derechos de posesión de armas en Estados Unidos -garantizados por la Constitución de ese país-, pero aseguró que la publicación de la foto “no apoya el derecho a tener y portar armas”.



Por su parte, Manuel Oliver, padre de uno de los 17 fallecidos en otro tiroteo en una escuela de Florida en 2018 (el más mortífero de la historia de Estados Unidos), habló duramente contra el congresista.



“(El tuit de Massie) es una gran parte del problema. No sé si estaban tratando de ser irónicos, divertidos o qué, pero es del peor gusto (...) Es algo que debería enseñarnos a quién deberíamos elegir (para un cargo público) y a quién no”, sostuvo Oliver en una entrevista en la cadena ‘CNN’, justo después de que le mostraran la foto.

Massie está bajo fuego por publicar una foto de su familia sonriendo y sosteniendo armas frente a un árbol de Navidad días después de que un tiroteo mortal en una escuela sacudiera el país. Foto: Greg Nash. AFP

El tiroteo en Michigan

La tragedia de la escuela de Michigan ha vuelto a reavivar el debate acerca de la necesidad de controles en el acceso a las armas en EE.UU.



En el tiroteo, ocurrido el 30 de noviembre en la pequeña localidad de Oxford, murieron cuatro estudiantes de edades entre 14 y 17 años. En tanto, otros seis adolescentes y un maestro resultaron heridos.



Ethan Crumbley, el joven de 15 años que se entregó a la policía sin ofrecer resistencia, fue acusado de “asesinato y acto terrorista” y podría pasar el resto de sus días en prisión, ya que está siendo procesado como mayor de edad.



Sus padres están acusados cada uno de cuatro cargos de homicidio involuntario por haber comprado el arma empleada para la masacre y por ignorar múltiples señales de advertencia antes de la tragedia, lo que conlleva una pena de hasta 15 años de prisión, según se ha informado.

*Con información de EFE y AFP