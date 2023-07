La falta de agradecimiento del presidente Gustavo Petro por los recursos que Estados Unidos ha estado dando a Colombia a lo largo de las últimas décadas sería una de las razones por la que los republicanos de la Cámara de Representantes habrían excluido los fondos para el país en el presupuesto previsto para el año fiscal 2024.

Al menos eso dijo este jueves la congresista de Florida María Elvira Salazar al concluir una audiencia convocada para evaluar las políticas del presidente colombiano.



A la salida del evento, y en su encuentro habitual con la prensa (entre ellos este diario), se le preguntó por la decisión de, por primera vez en la historia, "diferir" esos recursos.



Como se sabe, en el proyecto de presupuesto para las Operaciones Extranjeras del año entrante, que fue aprobado hace 15 días por el Comité de Apropiaciones, no se incluyó un solo centavo para el país. Por décadas, el Congreso ha venido autorizando entre 400 y 500 millones de dólares anuales.



Este jueves tuvo lugar una audiencia convocada para evaluar las políticas del presidente colombiano.

Salazar, que se desempeña como presidenta del Subcomité para el Hemisferio Occidental en la cámara baja, afirmó que Petro, durante su viaje a Washington en marzo de este año, le dijo a miembros del congreso de EE. UU. que esos recursos no le importaban y ni siquiera agradeció por los desembolsos del pasado.



"Yo estuve en una reunión donde estaba el presidente Petro, que es la única vez que lo vi y donde uno de mis compañeros le preguntó sobre esos cerca de 500 millones de dólares que envía los Estados Unidos todos los años y el presidente Petro de una manera bastante déspota y sin mucho interés en agradecer dijo, y estas fueron sus palabras: "Yo eso ni lo veo". Y ahí estaban los congresistas, que hoy en día son los que están anotando qué país se lleva qué, cuál cantidad, y por esa razón Colombia está en esta situación", dijo Salazar.



Reconocer que hay una ayuda por parte de los Estados Unidos, no decirlo de una manera tan despreciativa como lo hizo el presidente Petro FACEBOOK

Cuando se le preguntó si esa eliminación de los recursos no tendría consecuencias adversas para el país, Salazar insistió en que todos los países de la región merecían apoyo de EE. UU. pero que estos debían mostrar al menos algo de agradecimiento.



"Todos los países latinoamericanos debieran recibir apoyo de los Estados Unidos, sí lo necesitan. Lo que pasa es que el Gobierno que lo va a recibir tiene que por lo menos agradecer. La palabra es por lo menos reconocer que hay una ayuda. Esa es la palabra. Reconocer que hay una ayuda por parte de los Estados Unidos, no decirlo de una manera tan despreciativa como lo hizo el presidente Petro. Y estoy diciéndolo no como congresista, (sino) como si fuera como periodista. Yo lo vi, y esa fue la expresión, el tono, el gesto del presidente Petro sobre el dinero que recibe de los Estados Unidos".



Gustavo Petro, presidente de la República, y Álvaro Leyva, ministro de Relaciones Exteriores.

Salazar anotó que si bien era consciente de que la ayuda de EE. UU. es algo que beneficia a todos los colombianos, fue enfática en que quien la administra es el gobierno de turno. En este caso el de Petro.



"Sin duda, Pero también hay que reconocer que es la administración del presidente Petro la que recibe (la ayuda), sus instituciones y sus diferentes agencias. Entonces, claro, entendemos y sé lo que usted me está diciendo y sé que va a haber sectores que se van a ver afectados, pero entonces esa es la responsabilidad del presidente (Petro)", afirmó Salazar.



El malestar expresado por la congresista por la falta de agradecimiento de Petro cuando visitó Washington hace algunos meses coincide con otros comentarios hechos en ese mismo viaje por el Canciller Álvaro Leyva y que también cayeron muy mal.



Durante un foro al que fue invitado en el Congreso, Leyva se refirió a la ayuda estadounidense como "limosnas".

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

