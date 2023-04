Estados Unidos afirmó este martes que "no desea mantener a perpetuidad" las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, en Venezuela, y que dará pasos para levantar dichas sanciones una vez Caracas avance hacia un restablecimiento de la democracia y, sobre todo, celebre elecciones libres.

Así lo aseguró el viceconsejero Principal de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jonathan Finer, parte de la delegación enviada por Estados Unidos a la Conferencia Internacional sobre Venezuela que tuvo lugar este martes en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, y que fue citada por el presidente Gustavo Petro con el fin de destrabar la negociación entre el oficialismo y la oposición del país vecino.



Finer estuvo en la conferencia sobre Venezuela en compañía de Juan González, asesor de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, y Chris Dodd, nombrado por el presidente Joe Biden como asesor especial para las Américas.



Finer conversó con EL TIEMPO y otros medios internacionales sobre lo que se habló este martes en la conferencia, la situación del opositor Juan Guaidó y la relación con el gobierno del presidente Gustavo Petro.



¿Qué percepción les deja la Conferencia citada este martes por el presidente Gustavo Petro?

Realmente elogiamos al presidente Petro y a todo el equipo colombiano por convocar a este grupo para apoyar las elecciones libres y justas en Venezuela.



Estados Unidos sigue firmemente comprometido con el pueblo venezolano y seguiremos trabajando con la comunidad internacional para apoyar la restauración de la democracia y el Estado de derecho para que los venezolanos puedan reconstruir sus vidas y su país.



El presidente Biden quiere una Venezuela económicamente próspera y políticamente reintegrada en la región y en el resto del mundo. Quiere una Venezuela en la que las aspiraciones del pueblo sean facilitadas por sus dirigentes y no reprimidas por ellos.



Según Finer, el pesidente Biden quiere una Venezuela económicamente próspera y reintegrada en la región. Foto: Embajada de Estados Unidos en Colombia

¿Cuáles fueron las conclusiones a las que se llegó este martes?

Hubo una variedad de puntos de vista, pero creo que encontramos un consenso básico en algunos puntos entre la mayoría de los países en la sala. Uno es que las partes deben regresar a las negociaciones en México tan pronto como sea posible, esto es un imperativo. Segundo, que en general, cuando se trata de este proceso, el tiempo es esencial. De lo contrario, existe un riesgo real de que el proceso se desbarate.



Tercero, que el objetivo final son unas elecciones libres y justas. En cuarto lugar, esas medidas concretas deben ir acompañadas de pasos en relación con las sanciones con un calendario negociado. Y quinto, se prestó mucha atención a la urgencia de la situación humanitaria.



El gobierno de Nicolás Maduro fue claro en que exige el retiro definitivo de las sanciones. ¿Se acordó algo al respecto en la conferencia?



Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Foto: YURI CORTEZ / AFP

Quiero ser claro en que el presidente Biden y nosotros (EE. UU.) no tenemos ningún deseo de mantener las sanciones a perpetuidad. Las sanciones no son el objetivo de nuestra política. Son sólo una herramienta para presionar al gobierno para que haga lo que todos sabemos que tiene que hacer para que el país salga adelante.



Siempre y cuando los líderes de Venezuela den esos pasos, estamos más que preparados para reducir y, en última instancia, poner fin a la presión de nuestras sanciones, pero para llegar a ese punto serán necesarias medidas significativas concretas y, en última instancia, unas elecciones libres y justas.



Lo que no podemos hacer es levantar las sanciones, volver a la normalidad y esperar lo mejor. Estamos convencidos de que eso no funcionará.

Las sanciones contra Venezuela ya han estado allí por mucho tiempo y no han dado resultados concretos…

Nuestro enfoque es, de nuevo, tratar de incentivar los pasos genuinos en la dirección correcta para restaurar la democracia. Son sanciones que se han impuesto desde hace mucho tiempo. Sí. Pero también se trata de graves problemas relacionados con violaciones de los derechos humanos que también se vienen produciendo desde hace mucho tiempo.



Esto no se trata de lograr la perfección. No se trata de un sistema político perfecto, sino de dar pasos concretos y medibles en la dirección de la democracia y no en la dirección contraria. No vamos a exponer en última instancia todos y cada uno de los detalles de lo que haríamos a cambio, de lo que les exigiríamos que hicieran para levantar sanciones, aunque estamos abiertos a tener esas conversaciones en privado.



La realidad es, sin embargo, que en ausencia de ese tipo de presión y la ausencia de ese tipo de enfoque, lo que la historia reciente nos muestra es que esto va a seguir como hasta ahora y la gente sufrirá.



¿Qué tan libres y justas tienen que ser las elecciones en Venezuela para que sean reconocidas?

Creo que son criterios que tendrían que establecer los expertos en este campo. La UE ha hecho un trabajo muy constructivo sobre cuáles son las condiciones que deben cumplirse para que las elecciones sean satisfactorias desde la perspectiva de los expertos electorales internacionales. Pero, este es exactamente el tipo de tema que será objeto de debates públicos.



No se trata sólo de las elecciones definitivas, también se trata de los pasos que habría que dar de aquí hasta ese entonces para encarrilar las elecciones por una senda en la que pudieran alcanzar un grado de libertad y familiaridad. Se trata de cosas como a quién se le permite registrarse, a qué partidos se les permite competir en las elecciones, qué tipo de mecanismos de control existen, muchas otras cosas.



Un hombre busca su nombre en una lista para encontrar su puesto de votación en Venezuela. Foto: Cristian HERNANDEZ / AFP

El gobierno de Maduro pide la liberación de Alex Saab para reanudar el diálogo en Venezuela. ¿Qué piensa Estados Unidos al respecto?

Supongo que todo lo que diría al respecto es que se trata de una cuestión que está en manos del Departamento de Justicia, dado que, como saben, hay cargos criminales de por medio. Puede que no sea una respuesta satisfactoria, pero en nuestro sistema así es como funciona.

El tema Juan Guaidó se tomó parte de la agenda tras su paso por Colombia y su posterior llegada a Estados Unidos. El canciller Leyva dijo que Estados Unidos pagó los tiquetes de Guaidó a Colombia y que lo ayudó a salir del país. ¿Qué saben ustedes sobre la situación de Guaidó? ¿Va a pedir asilo en Estados Unidos?



Lo que puedo decir es que él nos dijo, y él cree, que estaba bajo amenaza. Nos dijo que le ayudaramos a salir de Colombia hacia Estados Unidos y tomamos medidas para facilitar su salida hacia nuestro país.



Lo demás deben preguntarlo directamente a Guaidó y a las autoridades de Colombia. Lo que sí puedo decir es que el tema Guaidó no se habló en la cumbre.



Sobre la relación con Colombia, ustedes han dicho que tienen una muy buena relación con el presidente Petro.



¿Cuáles son los principales puntos de fricción con este gobierno?



No hay una alineación al cien por cien en todos los asuntos que son de interés común para nosotros, pero creo que se especuló mucho cuando se eligió al presidente Petro de que Estados Unidos y Colombia tendrían más dificultades para trabajar juntos. No creo que haya sido así. Creo que ellos (el nuevo gobierno de Petro) han abordado la relación de forma constructiva. Creo que nosotros hemos abordado la relación de forma constructiva.



Es un tipo de relación diferente en algunos aspectos de lo que ha sido la relación entre Estados Unidos y Colombia en el pasado, en gran parte porque tienen una plataforma política diferente a la de algunos de sus predecesores, lo cual es inevitable.



Pero en lugar de centrarnos en las áreas en las que estamos luchando contra ellos, hemos decidido centrarnos en las áreas en las que estamos luchando con ellos.





El presidente Gustavo Petro fue recibido por el mandatario estadounidense Joe Biden en Estados Unidos. Foto: Presidencia

Por ejemplo, hemos hablado mucho con ellos sobre el cambio climático. Hablamos mucho del Amazonas y de la necesidad de garantizar que el desarrollo económico se extienda a partes de Colombia a las que aún no se ha llegado.



Así las cosas, la lista de temas que vamos a tratar tras la reunión celebrada en Washington (entre Petro y Biden) es bastante larga y, no voy a fingir, también existen diferencias. Simplemente prefiero no exponerlas todas en público porque ahora mismo las cosas van por muy buen camino.

ANGIE NATALY RUIZ HURTADO

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO