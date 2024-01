Conductores de Florida serán multados si pasan al lado de este objeto sin darse cuenta

Una ley de 2012 comenzará a ser más estricta para los conductores de Miami, Florida. Esto luego de que más de una docena de miembros de la Patrulla de Carreteras, así como el Departamento de Transporte, el Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade se reunieron en la sede de Miami Troop E y dieron a conocer que una regla de tránsito tendrá que ser respetada o significará multas.

Dado que enero es el mes de la concientización "Move over" o "Hágase a un lado" en el estado de Florida, los agentes participaron en una reunión para ampliar una la ley específica de tránsito. Se trata de aquella que obliga a los conductores a cambiar de carril o reducir su velocidad si ven cualquier vehículo detenido de las fuerzas del orden, emergencia, saneamiento y de servicios públicos, grúas, vehículos de mantenimiento o construcción que muestren sus luces de advertencia.

Sobre el tema, el teniente de la Patrulla de Carreteras de Florida, Alex Camacho, dijo al medio Miami Herald que los conductores deben recordar que si ven un vehículo detenido a un lado de la carretera tienen que hacerse a un lado: "Es una cortesía común y ahora es ley".

Con base en la regla, ahora todos los conductores estarán obligados a cambiar de carril o al menos disminuir su velocidad a un ritmo de 30 kilómetros por debajo del límite indicado, si es que se encuentran con un vehículo detenido a un lado de la carretera.

Cabe destacar que la principal diferencia es que anteriormente la ley solo cubría a los vehículos de emergencia y oficiales; pero, ahora aplica para todos los casos, pues las autoridades están conscientes de que podría tratarse de alguien con alguna falla mecánica, neumático ponchado o algún tipo de problema, incluso debido a que el conductor se siente enfermo o necesita atender a un bebé en el asiento trasero.

La ley “Move Over” ahora aplica para todos los vehículos. Foto: Departamento de Tránsito de Florida

¿Qué pasará si no se respeta la ley Move Over en Florida?

Según lo dado a conocer, los agentes de tránsito podrán advertir o multar a los automovilistas si no respetan la ley Move Over. Sin embargo, por ahora, para advertir sobre esta norma, es probable que el condado coloque letreros en las carreteras para ayudar a difundir el mensaje.

Aunque es importante mencionar que la ley entró en vigor desde el pasado 1 de enero, por lo que las personas que no sigan la regla de cambiar de carril o reducir la velocidad al encontrarse con un vehículo detenido en la carretera podrán ser sancionadas con una multa de US$60, aunque si hay recargos adicionales puede llegar hasta los US$158

La importancia de este reglamento es que, de acuerdo con el departamento de transporte de Florida, se presentaron más de 17.000 choques, 128 de ellos graves, y ocho muertes desde 2015 debido a personas que no cumplieron la ley Move Over. Además, en 2022, se registraron más de 14.000 citaciones por conductores que no se hicieron a un lado en la carretera. Según datos estadísticos, los más propensos a no respetar esta ley son los automovilistas de entre 20 y 40 años.