¿La vida recompensa al que hace el bien sin buscar algo a cambio? Un conductor de Uber podría dar testimonio de esto.

Davante Williams, de 32 años, es un conductor de Uber que aceptó un servicio desde Washington, DC, hasta Williamsburg, Virginia.



Se trataba de una adolescente, a quien recogió hacia las 2:00 a.m. del martes, después de que su tren fuera cancelado debido a las condiciones climáticas de la región.



Según ha contado a medios locales, llevaban unos 32 kilómetros recorridos durante el servicio, cuando notó que había un problema. Se trataba de un impresionante trancón, que lo preocupó. Ignoraba que una severa tormenta invernal del lunes había creado una congestión vehicular de hasta 80 kilómetros, con árboles y líneas eléctricas caídos en vías alternas.



-Lea también: Los dos animales que aprendieron a comunicarse por señas con los humanos.

El hombre trató de tranquilizar a la menor, mientras esperaban alguna solución por parte de las autoridades locales.



“Ella me dijo que estaba bien, pero pude escucharla hablando por teléfono con familiares y amigos y pude ver que estaba agotada”, le contó a la cadena CNN.



El hombre consiguió dar reversa y volver a Washington, pero le preocupaba la seguridad de la menor, quien estaba lejos de su familia. Habló con sus padres y los convenció de hospedarla en un hotel, el cual él mismo pagó con su dinero.



Al día siguiente pasó por ella y, cuando la vía ya estaba despejada, retomó la ruta hasta dejarla con un amigo de confianza de la familia, quien se encargó de ella.



-Lea también: El peor momento de los Globos de Oro.

Minutos después, la joven le confirmó que estaba segura en casa y le agradeció por no dejarla sola frente la difícil situación que se vivía en esa región en ese momento.



No obstante, el asunto no quedó allí. Uber, como compañía, conoció los detalles de cómo uno de sus conductores no abandonó a la joven frente a una difícil situación.



Según ha reportado la prensa de ese país, Uber le reembolsó el valor del servicio, que fue por unos 107 dólares (unos 429.574 pesos colombianos), el pago del hotel y le agradeció públicamente por su labor. "No todos los héroes usan capa", dijo la compañía en una publicación en Twitter.



Pero la historia no terminó allí.

Not all heroes wear capes ❤️ thank you, Davante! https://t.co/MlvQj3BBWe — Uber (@Uber) January 5, 2022

A Williams le ofrecieron un nuevo trabajo como conductor líder en Alto, una compañía que ofrece servicios de viajes compartidos de lujo en Dallas, Houston, Los Angeles, Miami y en Washington.



"DaVante es exactamente el tipo de líder centrado en el cliente y la seguridad que estamos buscando para ayudar a liderar nuestra presencia en DC", reveló la CNN en una carta que recibió de la compañía.



-Lea también: Él es Choco, el habitante de calle que le celebró el cumpleaños a su perro.



El joven contó que evalúa con interés la propuesta porque trabaja en otras actividades relacionadas con el mercado inmobiliario.



EL TIEMPO