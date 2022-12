Esta semana, un jurado en Nueva York declaró culpable a la Organización Trump, la empresa del expresidente estadounidense Donald Trump, de cargos criminales por evasión de impuestos y falsificación de documentos en un esquema cuyo propósito era defraudar a las autoridades.



La decisión afecta directamente a dos entidades de la organización (Trump Corp. Y Trump Payroll Corp.) al igual que a dos de sus mas altos ejecutivos: Allen Weisselberg, el jefe de Finanzas, y al contralor Jeffrey McConney.

Ambos serán condenados el próximo 13 de enero y la empresa tendrá que pagar un máximo de US $1.6 millones en multas. Durante el juicio los fiscales demostraron que a lo largo de más de 15 años la empresa le "donó" a los altos ejecutivos lujosos apartamentos, carros y hasta dinero para matrículas universitarias que luego no fueron reportadas en sus declaraciones de impuestos.

Facebook Twitter Linkedin

Allen Weisselberg, exdirector financiero de la compañía Trump. Foto: Stephanie Keith/Getty Images/AFP

Gran parte del caso se construyó sobre el testimonio de Weisselberg, uno de los hombres más cercanos a Trump que ya se había declarado culpable en agosto pasado de 15 cargos y prometido cooperar con las autoridades.



El expresidente estadounidense, vale aclarar, no era uno de los acusados en este proceso criminal. De hecho, Weisselberg insistió que si bien sus acciones beneficiaron económicamente a la empresa, la motivación final fue su propio enriquecimiento. Pese a ellos, los fiscales sugirieron durante varios momentos del juicio que Trump estaba al tanto de las maniobras de la empresa para evadir impuestos.



"Este es un caso de codicia y trampa. Ambas corporaciones montaron un esquema para pagar a altos ejecutivos compensaciones mientras escondían beneficios de las autoridades para evitar pagar impuestos", dijo el fiscal de distrito, Alvin Bragg, tras conocerse la decisión.

Facebook Twitter Linkedin

Allen Weisselberg (C), director financiero de la compañía del ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, abandona el tribunal penal en el bajo Manhattan. Foto: AFP / Ed JONES

¿Cómo afecta a Donald Trump?

Cuando se le preguntó porqué Trump no había sido también acusado, Bragg aclaró que esto era solo una parte de la pesquisa dirigida contra las empresas pero que la investigación continuaría.



"Esto es solo un capítulo", afirmó el Fiscal.

Este es un caso de codicia y trampa. Ambas corporaciones montaron un esquema para pagar a altos ejecutivos compensaciones mientras escondían beneficios de las autoridades FACEBOOK

TWITTER

Sobre el papel, el veredicto está lejos de ser devastador para el expresidente. La posible sanción de US $1.6 millones de dólares es risible dada su enorme fortuna, que se evalúa en miles de millones. Las empresas, además, podrán seguir operando.



Pero bajo la superficie si hay corrientes que podrían afectar tanto en términos políticos como financieros. Por un lado, la decisión del jurado y el veredicto en enero de la corte, afectará la capacidad de sus empresas para acceder al mercado financiero, del cual depende para amortizar sus operaciones.



Es, además, una indeleble mancha contra el nombre de la empresa sobre la que el expresidente construyó su fortuna y le dio vida a sus aspiraciones políticas.



Al mismo tiempo, dice la exfiscal Elie Honig, es un golpe para su actual candidatura presidencial con miras a las elecciones del 2024, que acaba de anunciar. De entrada, le otorga nueva munición a sus detractores.



"Añádanle fraude a la gran lista de éxito de Trump", afirmó poco después el congresista demócrata Adam Schiff. Y ya se ven venir los comerciales y avisos publicitarios subrayando la corrupción de sus empresas.



Si bien Trump alega que todo es una persecución política, y eso resuena entre sus seguidores, muchos de los grandes donantes que necesita para financiar su campaña, se la pensarán dos veces, opina Honig.



Además, los fiscales dejaron claro que su objetivo final podría ser el mismo Trump, lo cual asegura que el tema seguirá vivo a lo largo de la campaña electoral.



"Trump sancionó de manera explícita este fraude. Toda esta narrativa de que no tenía idea y que fueron solo empleados corruptos a su servicio, es totalmente falsa", dijo Joshua Steinglass, otro de los fiscales del caso.



Así mismo, el veredicto parece ser solo un abrebocas de lo que podría venir contra el expresidente en términos judiciales. En septiembre la Fiscal General del Nueva York, Letitia James, elevó una demanda civil contra el propio Trump, tres de sus hijos y Weisselberg en la que los acusa de manipular el valor de sus propiedades para obtener beneficios tributarios, y mejores términos en préstamos bancarios y pólizas de seguro.



De ser hallados culpables podrían verse obligados a pagar más de US $250 millones en multas. Pero más grave aún, la fiscalía también busca vetar a la compañía de futuros negocios en el estado de Nueva York.



Paralelamente, Trump está siendo investigado por la supuesta sustracción ilegal de material clasificado cuando abandonó la Casa Blanca y en otro caso en Georgia por su posible intervención para alterar los resultados de las elecciones presidenciales en ese estado.



Así mismo hay otra investigación en curso que busca determinar si jugó un papel activo en la violenta toma del Capitolio de 6 de enero del 2021, cuando una turba de sus simpatizantes intentó bloquear la certificación legislativa del triunfo de Joe Biden.



Todas investigaciones que también podrían impactar sus aspiraciones de obtener la nominación del partido republicano para las elecciones del 2024 y sus chances, en caso de lograrlo, de regresar a la Casa Blanca.







SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68