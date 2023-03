Estados Unidos y Colombia concluyeron este martes en Washington su décimo diálogo de Alto Nivel con un mismo mensaje: hay diferencias, pero también la disposición de avanzar en una agenda conjunta.



De acuerdo con el vicecanciller colombiano, Francisco Coy, que cerró los diálogos en nombre del gobierno colombiano, se acordó trabajar en unas 100 iniciativas a todo nivel que a partir de ahora serán revisadas trimestralmente para asegurar su cumplimiento.



"Fue un trabajo de dos días pero una preparación de 6 meses, en 7 mesas de trabajo con más de 28 temas y más de 100 compromisos… Y que reflejan la enorme riqueza de una relación en la que estamos de acuerdo en la mayoría de temas y en los que tenemos diferencias estamos trabajando para sacarlas adelante", dijo Coy.

Francisco Palmieri, embajador de Estados Unidos ante Bogotá, empleó un tema similar en sus palabras de clausura.



Para Palmieri, el Diálogo fue muy exitoso porque se compartieron perspectivas para entender mejor las políticas del presidente Petro y en el que la fortaleza de una relación de 200 años "nos permite avanzar en los temas que estamos de acuerdo pero también crecer en los que tenemos diferencias".



Palmieri, dijo a su vez, que tras "unos diálogos tan exitosos", era "interesante y lógico" pensar en un encuentro entre los presidentes Gustavo Petro y Joe Biden, pero que eso era una decisión que le correspondía a la Casa Blanca.Al hablar del espinoso tema de la lucha contra el narcotráfico Palmieri también ofreció palabras conciliadoras.

Facebook Twitter Linkedin

Canciller Leyva y Laura Sarabia, jefe de Gabinete, a su ingreso a la Casa Blanca. Foto: Casa Blanca - Cancillería

"Es algo en lo que ambos países llevamos trabajando por más de 20 años y entre amigos podemos discutir diferencias y punto de énfasis pero no diría que es un problema, sino una oportunidad para mejorar la cooperación y entender que este nuevo gobierno tiene su propio enfoque y debemos adaptarnos para apoyar sus líneas de esfuerzo", sostuvo el embajador.



En el Congreso, donde se han comenzado a escuchar críticas frente a las política antinarcóticos del gobierno Petro, también se escucharon voces más moderadas y dispuestas a darle una oportunidad a la nueva estrategia.



Bob Menéndez y James Risch, los presidente demócrata y republicano de más alto rango en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, respectivamente, se mostraron más tranquilos al escuchar las explicaciones que les dio el canciller Álvaro Leyva.

Facebook Twitter Linkedin

El secretario Antony Blinken encabezará la delegación de EE. UU. y el canciller Álvaro Leyva la de Colombia. Foto: AFP, EFE y El TIEMPO

"Fue una buena reunión y una discusión franca donde hablamos de los cultivos de coca y la lucha contra los traficantes. Es la primera vez que pudimos escuchar cuál es la estrategia, y tenemos dudas sobre esa estrategia pero lo importante son los resultados y no las intenciones", dijo Menéndez.



Risch, por su parte, dijo que hasta la reunión con el Canciller y el ministro de Justicia Néstor Osuna, nadie en el Capitolio entendía cuál era la estrategia del presidente Petro.



"Ahora -afirmó Risch-, tenemos un mejor entendimiento y ellos saben mejor los que puede funcionar y lo que no y tenemos que asumir que están actuando con buena fe y que van a implementar lo que plantean y que serán exitosos, pero estaremos pendientes".



Sobre el tema de Cuba, que ha estado dando vueltas en Washington desde que la vicepresidenta Francia Márquez dijo que en ese país no había dictadura y defendió su sistema de salud Palmieri fue más enfático.



"Nuestra posición es clara y conocida. Es un régimen antidemocrático que ha violado los derechos humanos de su pueblo. Pero podemos discutir las diferentes perspectivas al respecto", dijo el embajador.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington