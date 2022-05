Laura Young es una mujer que tiene una tienda de antigüedades. Una de sus actividades, por tanto, es visitar constantemente prenderías y ‘mercados de pulgas’ en su zona, cerca de Austin, en Texas.



Y fue precisamente en una de esas búsquedas de cosas viejas que encontró en un mercado un raro busto tallado de 52 libras de peso, muy viejo y sucio, por el cual pagó 35 dólares, unos 143 mil pesos, sin saber que se trataba de un tesoro.



El busto en mármol, que se compró en 2018, resultó ser una efigie romana del siglo primero después de Cristo, al parecer del antiguo comandante Drusos Germanicus. Un análisis de expertos de la casa Sotheby’s reveló que el busto pertenecía a una colección de un museo alemán.



Pero ¿cómo terminó un busto romano antiguo, de un museo de Alemania, en un ‘mercadeo de las pulgas’ en Texas, Estados Unidos?



No se tiene detalle claro del viaje del busto romano a ese país. El único indicio está alrededor de la segunda guerra mundial, tras bombardeos en la zona de Baviera, donde posiblemente militares aliados habrían saqueado arte de museos y coleccionistas privados de la época.



Según The Newspaper, que registra la noticia, el 20 por ciento de todo el arte de Europa fue saqueado por los Nazis durante la guerra.

Ya había pescado otros tesoros

Laura Young buscó desde 2018 de expertos en arte para que analizaran el busto de mármol que compró como baratija. Cuando por fin expertos de arte de Nueva York le confirmaron sus sospechas, le recomendaron a su vez no intentar venderlo, pues las leyes de Estados Unidos prohiben esas transacciones y en el mercado negro corría muchos riesgos.



Luego de negociar con el museo alemán que recibirá de vuelta la obra los costos de almacenamiento, embalaje y una placa con su nombre, Young decidió devolver la efigie, no si antes ser exhibida en el museo de arte de San Antonio, Texas.



En el pasado, Laura Young había comprado como baratija una vieja pintura china que resultó ser una antiquísima obra que logró vender por Christie´s en 63.000 dólares (unos $256 millones).



