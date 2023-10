Compartió cómo identificar a un colombiano en Canadá y todos estallaron de risa

Una joven colombiana que vive en Canadá causó revuelo en redes sociales al subir un gracioso video sobre un curioso detalle que delata a los latinos en ese país: se trata de lavar los zapatos en la tina y ponerlos a secar fuera de la casa.

Juliana Guzmán es una colombiana que llegó a Canadá hace cuatro años. Ella constantemente comparte en su perfil de TikTok actualizaciones sobre cómo vive con su esposo en el país del norte del continente. La joven, que reside en Edmonton, iba llegando a su casa cuando notó que todos sus zapatos y los de su esposo estaban acomodados alrededor de su hogar. Inmediatamente, su cara se iluminó con una sonrisa y decidió compartir el momento en un video.

“¿Cómo identificar a un latino, o al menos a un colombiano, en Canadá?”, dice Juliana con una voz optimista. “O sea: zapaticos, recién lavaditos, afuera de la casa”, agrega y muestra como varias decenas de tenis se están secando al aire libre. “Yo llegué del trabajo y dije: ¡Esa es mi casa!”, afirma orgullosa.

“Sin mentirles, yo creo que entre más sucios tengan los zapatos acá, más a la moda estás”, comparte Juliana, luego de dar a conocer que fue su esposo el encargado de limpiar a fondo el calzado. “Lo que más da ‘mamera’ es que hay que lavarlos en la tina”, dijo la colombiana sobre la actividad, que es poco usual en Canadá.

¿Solo los latinos lavan sus zapatos?



Juliana compartió su video con el texto: “¿En dónde lavan los zapatos ustedes? ¿También los ponen a secar afuera? ¿O ya siguen la moda canadiense? Los leo”, ante lo cual muchos seguidores respondieron con sus propias experiencias. “Le pregunté a mi novio canadiense cómo lava sus tenis y me dijo ‘¿qué? Solo los tallas en el pasto mojado’”, contó una joven.

“Nunca había tenido mis zapatos tan sucios, hasta ahorita que estoy en Canadá. Los lavo, pero no entiendo por qué se ensucian tanto en tan solo unos días”, contó otra usuaria. Ante lo cual la creadora de contenido respondió: “¿Cierto? Me pasa igual, aunque no sé si es porque acá los lavo solo una vez al año... en Colombia siempre les daba una limpiada antes de salir”, escribió.

También hubo quien compartió su experiencia en Europa. “Acá, en Alemania, son iguales, no lavan sus zapatos, siempre son muy sucios”, dijo una mujer y otra más publicó: “Desde que viví en Francia ya ni cojo lucha con los zapatos, entre más sucios, más fashion, pero también, de vez en cuando, los lavo en la tina”.