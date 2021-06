¿Cómo nació la bandera LGBT?

Más conocida como la bandera arcoiris, es un símbolo del movimiento gay a nivel mundial, al ser utilizada desde eventos como protestas, hasta las emblemáticas y coloridas celebraciones del orgullo gay.



La bandera LGBT (Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales) nació en 1978 en California y fue creada por el diseñador estadounidense Gilbert Baker, un activista por los derechos homosexuales que le dedicó parte de su tiempo a cocer a mano la insignia.



No fue hasta el 25 de junio del mismo año, en el Festival de Orgullo de San Francisco, que el artista decidió ondear su creación ante la multitud, por lo que desde tal festejo, la bandera empezó a ser representativa para cada uno de los movimientos.



Se ha dicho, que Baker se inspiró en la canción Somewhere over the rainbow interpretada por la cantante y actriz Judy Garland, quien precisamente en la letra, afirma querer despertar en el arcoiris "donde los problemas se derritan como gotas de limón", letra que ha sido característica de la comunidad gay, al enfrentarse a las prohibiciones que aún rigen en algunos países.



Aunque la versión original del pendón constaba de ocho franjas, en la actualidad, la bandera brilla con seis colores. Así, aunque en diversas zonas le dan una distinta simbología, universalmente se encuentra el rojo (vida), naranja (salud), amarillo (sol), verde (naturaleza), azul (arte) y violeta (espíritu).





REDACCIÓN INTERNACIONAL

