Los retos de Kamala Harris en su primer viaje por Latinoamérica

Cinco meses después de su arribo a la Casa Blanca, la vicepresidenta Kamala Harris ya tiene listas sus maletas para el primer viaje internacional en la era de Joe Biden. Pero no irá muy lejos y tampoco tardará mucho.



Harris, la primera mujer en ocupar este cargo en toda la historia de Estados Unidos, llegará este domingo a Guatemala y luego visitará México el lunes antes de regresar a Washington a mediados de semana.



(Lea más: Blinken viaja a Centroamérica para abordar la migración en la región)

Pese a la brevedad, su viaje es muy relevante pues es un indicador de las prioridades que tiene la nueva administración demócrata en política exterior. Al menos en lo referente a la región.



Aunque la agenda de la vicepresidenta es extensa en donde incluye temas como la lucha contra el narcotráfico, el cambio climático, el covid-19, la corrupción, los desastres naturales y la pobreza -así la describen sus asesores-, el eje del periplo girará en torno a un solo tema: la migración hacia Estados Unidos de centroamericanos a través de la frontera sur.



Se trata de un tema clave para Biden y uno muy cercano a su corazón. Durante sus años como vicepresidente de Barack Obama (2008 a 2016) esta fue la asignatura que le encomendó el mandatario afroestadounidense y que ahora delega en su segunda a bordo.



Pero en un contexto muy diferente. En estos primeros meses que lleva de Oficina Oval, la migración se ha tornado en toda una crisis para su joven gobierno.



Tras los cuatro años de candado que impuso el presidente Donald Trump, miles de personas vieron en la llegada de Biden una invitación para coronar el sueño americano.

La aglomeración de personas también causa preocupación por el posible contagio de coronavirus. Foto: AFP

De acuerdo con la Patrulla Fronteriza, el flujo de migrantes a lo largo de los últimos meses ha roto todos los récord previos. Especialmente el de menores que llegan a la frontera sin sus padres pues Biden, a diferencia de Trump, ha prometido no devolverlos a sus países de origen.



La situación se ha tornado caótica debido a que EE. UU. no cuenta con suficientes centros para albergarlos ni funcionarios para procesar sus solicitudes de asilo o refugio.



Los republicanos, como se esperaba, han comenzado a atacar y ven en la crisis una oportunidad para debilitar las aspiraciones demócratas en las elecciones legislativas del 2022 y las presidenciales del 2024.



Tan delicado es el panorama que Biden ha tenido que archivar su promesa de aprobar una reforma migratoria para dar solución al eterno problema de los más de 12 millones de indocumentados que viven en el país.



Y hasta tambalea la suerte de los llamados "dreamers", o extranjeros que llegaron ilegalmente a EE. UU. siendo muy jóvenes y cuyo estatus migratorio sigue en el limbo mientras el Congreso no apruebe una ley.



En marzo, el presidente Biden le pasó a Harris la papa caliente y le pidió diseñar una estrategia para enfrentar la encrucijada. La idea, muy similar a la que el propio presidente implementó en su paso previo por la Casa Blanca, es que mientras persistan las razones que estimulan la migración ilegal -principalmente pobreza e inseguridad- no hay muro que pueda contenerlos.



"Hay que ir a la raíz del problema. Hay que proporcionar alternativas, esperanzas, para que la gente no tenga la necesidad de migrar. Es un tema complicado, que no se resuelve de la noche a la mañana pero en el que toca trabajar", dijo Harris hace poco y como preámbulo de su visita a Guatemala y México.

Migrantes centroamericanos esperan frente al refugio de la Sagrada Familia al tren de carga llamado La Bestia, en un intento de llegar a la frontera con Estados Unidos, en Apizaco (México). Foto: Pedro Pardo. AFP

Las iniciativas que ya están marchando

De momento, hay varias iniciativas andando. Harris ya anunció una partida adicional de 310 millones de dólares en ayuda humanitaria para países del llamado Triángulo Norte (Guatemala, Honduras, y El Salvador) y la semana pasada presentó un acuerdo con 12 grandes compañías (entre ellas Mastercard y Microsoft) que se han comprometido a invertir en estos países para desarrollar nuevas oportunidades económicas.



La vicepresidenta, además, aterrizará en Guatemala y México con la promesa cumplida de facilitar a estos países millones de dosis de vacunas contra el covid-19. Algo que necesitan con desespero, pues la vacunación en estas naciones avanza a paso lento y de ellos depende la reactivación económica.



Pero tanto su viaje como la evaluación de estos temas presenta serios obstáculos. Si Harris tiene en el presidente de Guatemala Alejandro Giammattei, una contraparte con lo que puede trabajar, no sucede lo mismo con Honduras, donde el hermano del presidente Juan Orlando Hernández está siendo procesado en EE. UU. por narcotráfico. al tiempo que Nayib Bukele (El Salvador) tiene a Washington con los pelos de punta por decisiones antidemocráticas que afectan la independencia judicial.



En el caso de México, la relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, tampoco va por buen camino y las recriminaciones son constantes. A días de la llegada de Harris al país, Obrador acusó a EE. UU. de intervencionismo por respaldar el trabajo de ONG en derechos humanos y periodistas investigativos y exigió la suspensión inmediata de tales subsidios.



(Le puede interesar: Las claves de las elecciones más grandes de la historia de México)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la vicepresidenta Harris durante un previo encuentro virtual. Foto: AFP / Presidencia de México

Además, tiene la sartén por el mango -al menos en el tema migratorio- pues EE. UU. necesita que su país siga albergando a los migrantes que llegan a la frontera mientras sus casos avanzan ante las cortes.



Y si bien Washington cuenta con un amplio arsenal para presionar a México, todas implican un conflicto que la administración Biden no necesita en estos momentos.

El otro problema que tiene Harris es su inexperiencia en estos temas regionales.



A diferencia de Biden, que dedicó casi tres décadas en el Senado a las relaciones con América Latina, la actual Vicepresidenta es una novata en este frente.

De hecho, ya la criticaron con rudeza por organizar la visita a México justo este fin de semana. Justo el domingo son las elecciones legislativas en el país y el viaje de Harris convirtió el supuesto intervencionismo estadounidense en tema de campaña.



Además, existe la posibilidad de que Morena, el partido de López Obrador, pierda su mayoría en el Congreso y se alteren los cálculos que hacen unos y otros para el encuentro del lunes.



Y la respuesta que dio la oficina de Harris para el desafortunado momento de su viaje

-"no caímos en cuenta que había elecciones"-, ha dejado más preguntas que respuestas sobre su preparación para abordar el complejo reto que le han encomendado.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68

