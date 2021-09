¿Cómo puedo solicitar un adelanto de cita en la Embajada de EE. UU.?

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá está procesando una cantidad limitada de visas debido a la actual pandemia de covid-19. Aunque hemos aumentado gradualmente la disponibilidad de citas para visas a medida que la situación de covid-19 ha mejorado, todavía tenemos un retraso significativo causado por la pandemia y agradecemos su paciencia durante este tiempo.



Estamos dando prioridad a las visas de inmigrante para casos de emergencia y luego a los familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses (IR-1, IR-2, CR-1, CR-2, IR-5), incluidas las adopciones internacionales (IH-3, IR-3), a los prometidos de ciudadanos estadounidenses (K-1, K-2), y ciertas solicitudes de visa de inmigrante especial de acuerdo con el orden de prioridad del Departamento de Estado. Seguimos programando entrevistas para muchas clases de visas de no inmigrante –incluyendo visas de estudiante, de intercambio, de trabajado y de turista– pero a un ritmo más lento que en tiempos anteriores a la pandemia.



Si tiene un viaje urgente debido a una verdadera emergencia, puede solicitar un adelanto de cita para la visa de no inmigrante. Por lo general, sólo aprobamos adelantos de citas para viajes médicos de emergencia, cuando un pariente inmediato en Estados Unidos ha fallecido, y para asistir a programas de intercambio o universidades que otorgan créditos académicos. Lamentablemente, en este momento, no otorgamos citas de emergencia para turismo, viajes de negocios o para asistir a programas de inglés como segundo idioma.



Si considera que califica para un adelanto de cita de visa de no inmigrante debido a razones médicas u otras necesidades urgentes de viaje, visite el siguiente sitio web para más información: https://ais.usvisa-info.com/es-co/niv/information/faqs.



Cuando complete una solicitud de adelanto de cita, asegúrese de seguir todas las instrucciones e incluir todos los detalles posibles, incluyendo el propósito de su viaje, el itinerario y la razón por la que considera que su solicitud es una emergencia. No podemos aprobar una solicitud que no incluya suficientes detalles.



Debido a que seguimos con procesos de visa limitados durante estos tiempos difíciles, nuestra mayor prioridad será la seguridad de nuestro personal y de los solicitantes. Haremos todo lo posible para facilitar su viaje urgente a Estados Unidos manteniendo todos los protocolos de bioseguridad requeridos.



Miles de colombianos van a Estados Unidos cada año por trabajo, estudios, vacaciones, visitas familiares e inmigración. Cualquiera que sea la razón de su viaje a los Estados Unidos, agradecemos su paciencia y esperamos darle la bienvenida pronto.



Para obtener información más reciente, síganos en nuestras redes sociales –Facebook, Twitter e Instagram– y en nuestro sitio web.

