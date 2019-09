Los 4 ejes que justificarían la activación del Tiar contra Venezuela

Un día después de la sesión en la Organización de Estados Americanos (OEA) donde se tomó la decisión (con el voto de 12 países) de invocar el Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (Tiar) para enfrentar la crisis que se vive en Venezuela, un grupo de países, entre ellos Colombia, trabajaban ya en el sustento jurídico que servirá de base para las decisiones que tomarán los cancilleres de la región cuando se reúnan en Nueva York en dos semanas.

De acuerdo con fuentes consultadas por EL TIEMPO, hay cuatros hechos particulares que servirán de ejes para justificar tanto la invocación del Tiar como la imposición de posibles nuevas sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro.



La primera de ellas es la crisis humanitaria que ha causado Maduro en su país y el efecto desestabilizador que viene causando en muchos países de la región el éxodo masivo de venezolanos.

Un segundo elemento será el nexo del régimen con grupos criminales de alcance trasnacional, y con el narcotráfico en particular.



Así mismo, se esgrimirá que Maduro está dando refugio y apoyo a grupos terroristas colombianos como el Eln y las Farc en abierto desafió a resoluciones de la ONU y de la misma OEA.



Y en último lugar se sumará el bloque de violaciones de Derechos Humanos que se ha documentado y que ya hace parte de un proceso en la Corte Penal Internacional.



De acuerdo con las fuentes, no se trata de un tema en particular, sino de la sumatoria de estos cuatro lo que permitiría la invocación del tratado y las acciones que el acuerdo contempla.

Nicolás Maduro ordenó el despliegue en la frontera de un sistema de misiles antiaéreo y ordenó ejercicios militares. Foto: Efe

Una distinción importante porque para Colombia no es conveniente que se considere la presencia en Venezuela de grupos terroristas como una justificación en sí misma para la activación del tratado.



Eso porque a futuro podría interpretarse como una licencia para que la comunidad internacional pueda intervenir en el manejo interno que se le da a la lucha contra estas organizaciones armadas que trascienden las fronteras.



Como se recuerda, el Tiar es un acuerdo que se firmó en 1947 que los compromete a defender a cualquiera de sus miembros frente a un agresión externa o ante hechos que puedan poner en riesgo su soberanía o la paz de la región. Su fundamento estuvo muy asociado al fin de la Segunda Guerra Mundial y al comienzo de la Guerra Fría.

El canciller de Coilombia, Carlos Holmes Trujillo, intervino en la sesión de la OEA, este miércoles. Foto: @CancilleriaCol

El tratado, que se ha usado en unas 20 ocasiones a lo largo de la historia, incluye una serie de represalias para contrarrestar este tipo de amenazas. Entre ellas, el retiro de los jefes de misión, la ruptura de las relaciones diplomáticas, o la ruptura de las relaciones consulares.



Pero también medidas punitivas como “la interrupción parcial o total de las relaciones económicas, o de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, telefónicas, radiotelefónicas o radiotelegráficas, y el empleo de la fuerza armada”.



Este último aparte es el que más controversia genera. Para muchos países, el Tiar es la expresión jurídica de la Doctrina Monroe (América para los Americanos) y que le sirvió de justificación a EE. UU. para las intervenciones militares del siglo pasado.



Pero para sus proponentes es un tratado que cuenta con herramientas coercitivas y de gran impacto cuando está de por medio la seguridad de la región. A diferencia de la Carta Democrática de la OEA que se enfoca más en sanciones diplomáticas.

El Secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, calificó como "movimientos belicosos" los ejercicios militares de Maduro en la frontera con Colombia. Foto: Win McNamee / AFP

Este viernes, en Washington, los países seguirán negociando a puerta cerrada las posibles acciones que se podrían tomar durante la cita de cancilleres, que al parecer coincidirá con la Asamblea General de la ONU a finales de septiembre.



Paralelamente, EE. UU., que hace parte de los países signatarios del Tiar, aplaudió la decisión de activar el acuerdo a través de un comunicado en el que acusó a Maduro de políticas económicas catastróficas y represión política como raíz de una crisis de refugiados sin precedente que ha agotado la capacidad de los países de la región para responder.

Así mismo, mencionó los “movimientos belicosos” de las fuerzas armadas venezolanas en la frontera y la presencia de grupos ilegales armados y organizaciones terroristas en su territorio como pruebas que demuestran que Maduro “no solo es una amenaza para el pueblo venezolano, sino que sus acciones amenazan la paz y seguridad de sus vecinos”.



De momento, los movimientos militares en la frontera que cita del secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, no hacen parte de la justificación para la convocatoria del Tiar pues en sí mismos no constituyen una agresión directa.



Como le explicó una fuente a este diario, no es lo mismo enviar tropas a una frontera como EE. UU. hizo hace poco para frenar el flujo de migrantes que llega por México, que penetrar en otro país o lanzar un ataque militar. Pero el asunto bien podría entrar al temario de la cita de cancilleres dependiendo de cómo evolucione la situación en el terreno.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

WASHINGTON

En Twitter: @sergom68