¿Cómo sacar provecho del ‘boom’ de empleo en EE. UU.?

Al tiempo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, flexibiliza las medidas migratorias y se aleja de la línea dura de su predecesor Donald Trump, el país pasa por un fenómeno pocas veces antes visto: más puestos de trabajo que demandantes de empleo.

Esta situación se explica en parte, de acuerdo con expertos, a que las ayudas públicas para hacer frente a la pandemia resultan mucho mejores que un empleo formal.



¿Pero cómo puede sacar provecho de la situación los colombianos que piensan en emigrar a Estados Unidos?



Portafolio consultó al abogado Camilo Rincón, experto en asistencia legal internacional, en visas y procesos de inmigración a los Estados Unidos, quien comentó que es claro que la nueva administración Biden es mucho más amable hacia el migrante y esto ha llevado a que ya se vean varios cambios importantes en el área migratoria de visas a Estados Unidos.



“Cuando se habla de la posibilidad de trabajar en Estados Unidos es importante tener en cuenta que hay dos opciones distintas: la primera es la de visas que permiten montar negocios propios en EE.UU. y la segunda de ir como empleados”.

Rincón explicó que para el primer caso están las visas L, para transferencias; la E1, para comerciantes; la E2, para inversión, o la que acaba de reactivar el presidente Biden para emprendedores internacionales y se enfoca en opciones de visas para montar empresa en Estados Unidos.



“La otra opción es de ir como empleados. Ahí las visas más comunes son las H1B, que son las visas para trabajadores con conocimiento especializado; o las visas H2, que son para trabajadores temporales y esas no necesariamente van a requerir un conocimiento especializado”, precisa.



No obstante, como lo anunció Portafolio en abril pasado, las citas para visas a Estados Unidos podrían tardar hasta 2022.



“El inconveniente está en que la Embajada por razones de la pandemia no pudo tener el consulado abierto por casi un año, es decir, que tuvo operaciones muy limitadas y aunque sí reactivaron ciertos departamentos, la política es darle prioridad a procesos de solicitud que han hecho ciudadanos americanos que están pidiendo a sus familiares colombianos. Ese es el enfoque de la embajada: ponerse al día con procesos que hicieron ciudadanos americanos o residentes americanos para sus familiares”, puntualiza.

Por su parte, Edgar Pulido, de las oficinas de Latam en Usa Colombia, agregó que es necesario identificar su perfil y necesidad antes de aplicar a estas categorías de visado ya que esto permitirá que aumente la posibilidad de ser aprobado el permiso, ya que cada una tiene características distintas.



“Para cada situación hay un tipo de Visa. Por eso ayuda mucho seguir un asesoramiento legal para que, de acuerdo con sus motivaciones y sus necesidades, se elija a cuál de ellas aplicar y aumente la probabilidad de que el Gobierno estadounidense le extienda un visado”, explica Pulido.



Según el experto estas son algunas de las clases de Visas que amparan las principales clasificaciones de trabajadores temporales no inmigrantes:



Visa E-1: Comerciantes por Tratado



La clasificación de no inmigrante E-1 permite a un nacional de un país del tratado comercial (un país con el cual Estados Unidos mantiene un tratado de comercio y navegación o mantiene un acuerdo internacional cualificado, o que haya sido considerado un país cualificado por legislación) ser admitido en Estados Unidos únicamente para participar en el comercio internacional de manera sustancial en nombre propio. Ciertos empleados de dicha persona o de una organización calificada también pueden ser elegibles para esta clasificación.



Visa E-2: Inversionista por Tratado



La clasificación de no inmigrante E-2 permite a un nacional de un país con un tratado comercial (un país con lo cual Estados Unidos mantiene un tratado de comercio y navegación, o con el cual Estados Unidos mantiene un acuerdo internacional cualificado, o que ha sido determinado como un país cualificado por legislación) ser admitido en Estados Unidos cuando invierte una cantidad sustancial de capital en una empresa estadounidense. Ciertos empleados de dicha persona o de una organización calificada también pueden ser elegibles para esta clasificación.



Visa H-1B2



Profesiones especializadas relacionadas con proyectos de investigación Cooperativa y Desarrollo del Departamento de Defensa o proyectos de coproducción.



Visa H-1B3



Modelos para publicidad con méritos y aptitudes distinguidas.

Visa H-1C2



Enfermero(a) titulado(a) que trabaja en un área donde hay escasez de profesionales de la salud, según lo determine el Departamento del Trabajo de los EE.UU.



Visa I



Representantes de la prensa extranjera, la radio, el cine o de otros medios de información extranjeros.



Visa O 1



Personas con aptitudes extraordinarias en las ciencias, las artes, la educación, los negocios, los deportes, producción de cine o televisión.



Si tiene la combinación correcta de habilidades, educación y / o experiencia laboral, es posible que pueda vivir y trabajar de forma permanente en Estados Unidos.



Cada año fiscal hay aproximadamente 140,000 visas de inmigrantes para extranjeros (y sus cónyuges e hijos) que tengan la intención de inmigrar basándose en sus destrezas para ocupar empleos. Si usted tiene la combinación adecuada de destrezas, educación y/o experiencia y es elegible teniendo en cuenta otros aspectos, usted podría vivir permanentemente en los Estados Unidos. A continuación se presenta una lista de las cinco preferencias (categorías) de visas de inmigrante basándose en el empleo.

Certificación laboral

Algunas preferencias de visa requieren que el aplicante tenga una oferta de empleo de un empleador de los EE.UU. Este empleador será considerado como su patrocinador. Para algunas categorías de visa es necesario que antes de que el empleador de los EE.UU. pueda presentar una petición a USCIS, tiene que obtener una certificación laboral aprobada del Departamento del Trabajo de los EE.UU. (DOL, por su sigla en inglés). La certificación laboral del DOL constata lo siguiente:



No hay suficientes trabajadores de los EE.UU. disponibles, calificados y dispuestos para ocupar la posición que se ofrece con el salario actual.



Contratar a un trabajador extranjero no incidirá de manera negativa en los salarios y las condiciones de trabajo de los trabajadores de los EE.UU. con empleos similares.



Dentro de esta categoría, se encuentran:



EB1-



Esta categoría se reserva para las personas con aptitudes extraordinarias en las ciencias, las artes, la educación, los negocios o los deportes; profesores o investigadores sobresalientes; y ejecutivos o personas con puestos de mánager de multinacionales.



EB-2



Esta preferencia se reserva para las personas que sean profesionales y tengan títulos de posgrado o para las personas con aptitudes excepcionales en las artes, las ciencias o los negocios.

