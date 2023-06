Cualquier persona migrante que se encuentre en Estados Unidos e incumpla con alguna de sus normas, podría ser deportado a su país de origen, entre otras sanciones a las que podría enfrentarse.



En este país, según el portal ‘Connie Kaplan’, existen más de 1,2 millones de indocumentados que tienen orden de deportación, no obstante, muchos de ellos no saben que tienen esta orden, por lo que su estadía en el país del norte podría estar comprometida.

¿Cuáles pueden ser las razones para una deportación?

Según este portal, pueden ser varios los motivos para una deportación, entre los que se encuentran:



- Ingresar ilegalmente al país.



- Desobedecer varias veces ciertas condiciones para poder permanecer en el país.



- Cometer cualquier tipo de delito sea criminal o que se considere una amenaza para la seguridad pública.



La entidad que se encarga de tramitar las deportaciones en Estados Unidos es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la cual se encarga de evaluar cada caso y así dar un concepto definitivo con respecto al migrante.



¿Cómo es el proceso de deportación?

Una gran parte de casos de deportación son de dos tipos:



- Los que requieren audiencia en la Corte de Inmigración: en estos casos el migrante recibirá una notificación del Servicio de Ciudadanía e Inmigración -USCIS- en la que se le informará fecha y hora para presentarse ante un juez de inmigración.



El no asistir a la audiencia se conspira una deportación ‘in absentia’ y unas grandes consecuencias migratorias. Si asiste a la cita, el juez verificará las causas de la posible deportación o si por el contrario se podría desestimar el caso.



- Los que no requieren audiencia. En esta en la que no se necesita de una citación, se emite una orden de deportación a la que llaman ‘deportación acelerada’.



Existen algunas exoneraciones para evitar ser deportado:



- Ajuste de estatus migratorio: este le permitirá al migrante convertirse en residente permanente de Estados Unidos.



- Recurrir a la petición de un familiar.



- Solicitar asilo o suspensión de la deportación al argumentar situación de peligro si regresa a su país de origen o conocido como TPS -Estatus de Protección Temporal-.



En algunos casos es posible realizar una apelación de la decisión del juez migratorio, para conseguir no ser deportado por vía legal con la ayuda de abogados especializados en el tema.



Si desea saber si tiene una orden de deportación puede comunicarse vía telefónica al número 1 (800) 898-7180 y marcar la opción 2 para escuchar la información en español, allí se le solicitará el número de extranjero que se puede encontrar en cualquier documento entregado en la Corte de inmigración.



Si existe un proceso en su contra, en este número telefónico se le informará el estado del caso, qué corte lleva su situación, cuál fue la decisión del juez si ya se dictó una orden.

El drama de las familias deportadas desde EE.UU.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

