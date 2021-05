¿Cómo aplicar a la residencia permanente en Canadá?

El gobierno canadiense anunció recientemente que otorgará la residencia permanente a los estudiantes y trabajadores de áreas esenciales que estén viviendo en el país, como parte de su proyecto de migración para este año.



(Lea aquí: Justin Trudeau recibe primera dosis de la vacuna de AstraZeneca)

Esta decisión obedece a la meta de 341.000 migrantes que no pudo lograr el país por la pandemia, y que pretende compensar con un estimado de 411.000 extranjeros que ingresen a Canadá en 2022.



Para optar a una de estas residencias que se otorgarán, lo primordial es aplicar a uno de los 80 programas de migración existentes, ya sea por su cuenta en el portal oficial del gobierno canadiense: https://www.cic.gc.ca/ o a través de una agencia de asesoría migratoria.



Estos planes han acortado sus requisitos para que las personas que desean aplicar puedan hacerlo con mayor facilidad. Los estudiantes, por ejemplo, ya no deben demostrar un año de experiencia laboral. Además, los trabajadores esenciales en los campos de la salud, agro, mano de obra, gastronomía, mantenimiento, entre otros, no necesitarán un título profesional.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

