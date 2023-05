Ciento de personas siguen aglomeradas entre la frontera con México y Estados Unidos. Ya finalizó la implementación del título 42 y, a diferencia de lo que muchos creen, no se convierte en una medida de puertas abiertas para la migración.



El famoso título 8 sigue implementándose. La normativa tiene “consecuencias más duras”, según ha insistido el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Con este apartado, es más estricto el proceso de asilo, para el cual los solicitantes deberán usar una aplicación móvil.

Nuestra directora, @ErikaGuevaraR, se encuentra en la frontera entre Estados Unidos y México como parte de una delegación de @haitianbridge, presenciando el fin del Título 42.



Miles de solicitantes de asilo acampados aquí están dominados por el miedo, la ansiedad y la… pic.twitter.com/ja1yONjiEC — Amnistía Internacional Américas (@AmnistiaOnline) May 12, 2023

La aplicación es CBP One.



¿Cómo funciona?

Para pedir asilo, los solicitantes deben usarla para poder presentarse en el punto de entrada y comenzar el proceso.



Lo primero que deben hacer es solicitar y programar una cita a través de la aplicación móvil que está disponible para Android y IOS.



-Hacer el registro y enviar la solicitud. Llegará una notificación de confirmación de la cita y el solicitante cuenta con 23 horas para confirmar.



-Para poder solicitar el asilo, el migrante debe estar en territorio mexicano, específicamente en el centro o norte del país.



-Al hacer la solicitud y confirmar el registro, el migrante solicitante debe dirigirse a un punto de entrada de EE.UU.

Rechazo de Amnistía Internacional

Para Amnistía Internacional, la implementación de esta modalidad supone una violación al derecho de solicitar asilo.

​

"El uso obligatorio de CBP One condiciona la entrada y el acceso al asilo al presentarse en un puerto de entrada con una cita previa, lo que solo es factible para algunas personas", dijo Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.



"Si bien las innovaciones tecnológicas podrían proporcionar un tránsito seguro y procesos fronterizos más ordenados, programas como CBP One no pueden utilizarse como forma exclusiva de entrada a los Estados Unidos para buscar protección internacional", sentenció Guevara-Rosas, quien se encuentra en la frontera monitoreando la situación.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

EL TIEMPO

